Mentre in Trentino si discute per la tripla preferenza la Corte Costituzionale boccia le liste elettorali che non rispettano la parità di genere: “Vanno escluse dalle elezioni”

TRENTO. Al momento è ancora fermo in Consiglio provinciale il disegno di legge che in Trentino vorrebbe abrogare la doppia preferenza di genere per tornare alla tripla. A tenerlo bloccato un muro di oltre un migliaio di emendamenti e più di 500 ordini del giorno presentati in maniera ostruzionistica soprattutto dal Partito Democratico, Futura ed Europa Verde. Il ddl approdato in aula è frutto dell’unificazione di due disegni di legge, (il primo presentato dall’ex autonomista Ugo Rossi, il secondo da Vanessa Masè de La Civica), entrambi però prevedono l’abolizione della doppia preferenza di genere per tornare a un sistema con tre preferenze. Questa soluzione però è stata aspramente contestata da associazioni ed enti che si battono per un’equa rappresentanza delle donne in politica. Non solo, perché la proposta è stata “bocciata” anche dai tecnici chiamati a esprimersi nel merito della questione.

Nel frattempo però, mentre il Trentino pensa a un ritorno al passato, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di parità di genere dichiarando incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell’esclusione di quelle liste che non presentano candidati di entrambi i sessi.

Come riportato nella sentenza infatti, la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali “costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive”. Quest’obbligo perciò deve valere anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, eppure per questi ultimi la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione.

“La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni più piccoli – che rappresentano il 17% della popolazione italiana, spiegano i giudici – è dunque ineffettiva e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall’articolo 51 della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Pertanto la legge relativa alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, è incostituzionale nella parte in cui non prevede rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

Riscontrato il vulnus, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisca “una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedio”. Si tratta infatti della soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti.