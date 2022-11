Sgarbi gela Salvini: ''Il ponte di Messina non si farà. E' una specie di miraggio''. E poi attacca Bonelli: ''E' una capra. Le pale eoliche sono degli orrori e il paesaggio va tutelato''

Il presidente del Mart, sottosegretario alla Cultura, a Sky Tg24 ha spiegato perché secondo lui non si farà mai il ponte sullo Stretto che pure Salvini sta promuovendo tantissimo in questi giorni spiegando che ''stiamo lavorando per dare non all'Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate''

ROMA. ''Il ponte di Messina non si farà", lo ha detto a Sky Tg24 il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, ospite di Timeline. Il presidente del Mart di Rovereto ha gelato, così, le intenzioni del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini che da qualche giorno va ripetendo che il ponte sullo stretto si farà.

Solo pochi giorni fa, infatti, spiegava che il Ponte sullo Stretto "permetterebbe di collegare la Sicilia al cuore dell'Europa con un'opera ingegneristica unica al mondo". Aggiungendo che "stiamo lavorando giorno e notte con tecnici" e "costa di più non farlo che farlo". "Stiamo lavorando per dare non all'Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate - chiariva a fine ottobre - perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall'aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro".

"È una specie di miraggio - ha detto Sgarbi - di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1909 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella direi che è una visione mirifica di Salvini”.

Sgarbi ha quindi espresso il suo pensiero anche sulle energie rinnovabili attaccando Bonelli e la visione dei Verdi italiani ancorata a ''no'' ideologici da anni '90. “Bonelli non sa quello che dice perché il paesaggio è un bene costituzionale che lui ignora perché è una capra. Il fotovoltaico puoi metterlo sui tetti degli edifici degli ultimi 70 anni. Gliel’ho detto, sono 25 milioni, ma non sa niente. 25 milioni di edifici costruiti dal tempio di Segesta ad oggi, 12 milioni fino al ’59, 13 milioni dal ’60 ad oggi, e sono orrori, capannoni che piaceranno a lui, al suo cattivo gusto, vanno messe lì. Le pale eoliche - ha concluso Sgarbi - da nessuna parte perché sono orrore".