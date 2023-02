Con Draghi documento di Fratelli d'Italia in Regione per chiedere taglio imposte benzina, ora (dopo la figura fatta del Governo Meloni) è stato ritirato dall'Aula

Ambrosi, Urzì, Rossato, Cia e Job a marzo dell'anno scorso avevano firmato e depositato un documento dove chiedevano al consiglio regionale di intervenire per ridurre il costo dei carburanti ''di una percentuale tra il 30% e il 60%''. Ora che al governo c'è la loro leader Giorgia Meloni che è già scivolata sulle accise e non è riuscita nemmeno a fare quello che aveva fatto Draghi ritirano la mozione. Zeni: ''Peccato, avremmo sostenuto volentieri la loro proposta''

TRENTO. C'era una volta Fratelli d'Italia all'opposizione che tuonava contro i governi (nella fattispecie contro quello Draghi) e chiedeva per i cittadini il taglio delle accise e la riduzione del prezzo della benzina. Sul programma elettorale di pochi mesi fa, per le nazionali, mettevano nero su bianco che Meloni&co si impegnavano alla ''sterilizzazione delle entrate dello Stato da energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise''. In Trentino Alto Adige i consiglieri regionali firmavano un documento dove impegnavano il consiglio regionale a mettere in atto ''le misure necessarie per consentire una riduzione della componente del costo dei carburanti dovuta alle imposte di una percentuale compresa tra il 30% e il 60%''.

Poi Fratelli d'Italia è arrivato al governo e ha scoperto che tra ''il dire e il fare'' c'è di mezzo quanto meno ''e il'', come cantavano gli Elio e Le Storie Tese, ma più realisticamente addirittura ''il mare'' e così ecco che nella manovra di bilancio nazionale il taglio delle accise che era riuscito a fare il Governo Draghi, il Governo Meloni non è stato in grado di metterlo in atto (dicendo di preferir concentrare le risorse su altre forme di aiuto per affrontare il caro energia) e in questi giorni ecco che la proposta depositata in consiglio Regionale (che portava la firma di Ambrosi, Urzì, Rossato, Cia e Job) viene ritarata dallo stesso Fratelli d'Italia.

Lo segnala il consigliere del Pd Luca Zeni che commenta: ''Notoriamente i mutamenti della storia richiedono tempi lunghi. In politica ultimamente alcuni cambiamenti repentini necessitano invece di tempi molto più brevi. Accade così che Fratelli d’Italia, il 15 marzo 2022, quando al governo sedeva Mario Draghi, depositava in Consiglio regionale una proposta di voto, la numero 15, che chiedeva la riduzione delle imposte sui carburanti''. Le tempistiche del consiglio regionale, però, spiega ancora Zeni, non sono quelle del XXI° secolo e la proposta è stata inserita all’ordine del giorno per la discussione soltanto in questi giorni.

''In undici mesi il prezzo della benzina non è sceso – spiega il consigliere Dem - nei giorni scorsi in molti distributori si è tornati sopra i due euro al litro, ma il governo è cambiato e il governo Meloni ha scelto non solo di non ridurre le accise sui carburanti, ma anche di non confermare gli sconti precedenti. Così gli esponenti locali di Fratelli d’ Italia hanno pensato bene di evitarsi imbarazzi e di sospendere quindi la proposta in Consiglio regionale''.

''Da quando al governo c’era Mario Draghi - conclude Zeni - è evidentemente trascorsa un’era geologica ed oggi al governo c’è Giorgia Meloni. E così in nome di una “seria” cultura di governo, chiedono il ritiro di quella proposta di voto, forti dell’insegnamento di Churchill, il quale, interrogato sulla coerenza, affermava: “Il rimangiarmi le mie parole non mi ha mai dato l’indigestione”. La massima si adatta perfettamente ai nostrani “Fratelli d’Italia”. Ed anche alle loro promesse. Peccato, avremmo sostenuto volentieri la loro proposta''.