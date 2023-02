Feltri: ''Egonu insiste: l'Italia Paese razzista. Perché allora non torna in Nigeria?'', Fiano: ''Semplice, perché è italiana come te e me''

MILANO. ''Paola Egonu insiste: l’Italia è un Paese razzista. Se la pensa così ci spieghi perché lei e la sua famiglia non tornano in Nigeria che non mi pare un paradiso''. Risposta: ''È semplice Feltri, perché è nata in Italia ed è italiana come te e me. Non è difficile da capire''. Lo scambio di vedute è tra il fondatore di Libero e candidato capolista di Fratelli d'Italia in Lombardia, Vittorio Feltri e l'ex deputato del Pd Emanuele Fiano. Un botta e risposta sui social che si trasforma in un boomerang per lo storico direttore del Giornale e di Libero.

Feltri anche oggi sul suo giornale critica la pallavolista Egonu che durante la sua partecipazione a Sanremo ha ricordato le discriminazioni subite e si è mostrata forte nelle sue fragilità, esempio di riscatto e di successo. Tutto nonostante il razzismo strisciante e che troppe volte si palesa in Italia come accaduto al termine degli ultimi Mondiali di Volley quando la giocatrice, che ci aveva trascinato alla conquista del bronzo, è stata insultata con frasi razziste e allusioni pesanti tanto da decidere di lasciare l'Italia (oggi gioca in Turchia).

Per Feltri una reazione esagerata, come ha scritto oggi sul suo giornale: ''Reazione esagerata a cui se ne sono aggiunte un paio successive. Queste: il vostro è un Paese razzista, la seconda: non voglio avere figli perché desidero che non siano oggetto di scherno per via del loro colore''. E poi questo Tweet: ''Paola Egonu insiste: l’Italia è un Paese razzista. Se la pensa così ci spieghi perché lei e la sua famiglia non tornano in Nigeria che non mi pare un paradiso''. La risposta gliel'ha data Fiano ed è perfetta: ''È semplice Feltri, perché è nata in Italia ed è italiana come te e me. Non è difficile da capire''.

Paola Egonu è nata a Cittadella 24 anni fa. E' italiana, è stata simbolo della nostra nazionale di pallavolo, è un mito per le nuove generazioni che si approcciano a questo sport, è un modello per i giovani e potrà fare ancora tantissimo per il nostro Paese portandolo a grandi successi non solo dal punto di vista sportivo. Vittorio Feltri, invece, è italiano da 80 anni.