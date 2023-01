''Il calo dei salari e il crollo degli investimenti pubblici ha rafforzato l'export ma l'Italia non ha più recuperato i livelli del 2008'', Valerii ospite di Casa Autonomia.eu

TRENTO. "Negli ultimi 30 anni di globalizzazione accelerata c’è una parola d’ordine alla quali ci siamo rifatti: competitività". A dirlo Massimiliano Valerii. Il direttore del Censis è stato protagonista dell'appuntamento organizzato da Casa Autonomia.eu. "Dovevamo diventare più competitivi per integrarci al meglio nelle catene globali del valore. Questo ha portato a un calo dei salari e a un crollo degli investimenti pubblici".

La serata è stata un’occasione di dialogo e di confronto su molte tematiche di attualità. Partendo dai dati del 56esimo rapporto Censis, Valerii ha dipinto un quadro della situazione socio-economica italiana.

"Una ricetta che ha permesso al nostro export di crescere ininterrottamente - dice Valerii - ma a discapito della domanda interna, che alla fine del 2021 segnava ancora un -8% rispetto al 2007. Insomma, non si è più tornati ai livelli antecedenti alla grande crisi del 2008. I due terzi della nostra economia sono fatti appunto dalla domanda interna e quindi il risultato finale è stata una bassissima crescita".

Dagli eventi eccezionali che hanno segnato gli ultimi tre anni (pandemia, guerra, rialzo dei prezzi delle materie prime, la morsa energetica e l’inflazione a due cifre) Valerii si è lanciato in una lettura del momento attuale, definito come “di rottura” rispetto ai paradigmi che finora avevano governato il mondo.

"Dobbiamo quindi imparare dal passato per prepararci al futuro, perché siamo alle porte di una nuova fase: il mondo post neoliberista e post populista. Un mondo caratterizzato da rimpatrio delle produzioni, friendshoring e misure di protezione rispetto ai mali, presunti o reali, portati dalla globalizzazione ai lavoratori della classe media occidentali. Il tutto per proteggere l’intreccio virtuoso tra lavoro, acquisizione del benessere e democrazia. Un intreccio che, se viene meno, porta a fenomeni come quello dell’assalto a Capitol Hill o al preoccupante astensionismo a cui abbiamo già assistito in Italia. La storia si è rimessa in moto, noi tutti viviamo quell’assottigliamento drammatico del diaframma tra la Grande Storia e le microstorie della nostra vita quotidiana, guardando con malinconia a quello che è il tramonto di un’epoca, con la consapevolezza di doverci attrezzare al meglio per stare al mondo nel nuovo mondo", conclude Valerii.

All’intervento del direttore di Cenis è seguito un momento di confronto con i cittadini presenti nella sala del Grand hotel Trento. Il discorso si è quindi articolato, andando a toccare per esempio i temi dell’ecologia o della crisi demografica. Sul palco il vice presidente di Casa Autonomia.eu, Michele Dallapiccola, e la presidente Paola Demagri.

Oltre ai leader del movimento presenti anche Cristiano Moiola e Marisa Postal e i rappresentanti delle forze politiche di coalizione: Giovanna Flor per Azione, Paolo Zanella e Claudia Merighi per Futura, Marco Boato dei Verdi e Chiara Maule per Campobase.