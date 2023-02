In tre anni un batterio causò la morte di 4 neonati all’ospedale di Borgo Trento e provocò danni cerebrali ad altri bambini. Il Pd: “Vogliamo la verità sulle infezioni”

Secondo quanto stabilito dalla commissione di esperti nominata dalla Regione per indagare sull’accaduto, l’epidemia sarebbe stata legata a una contaminazione ambientale, forse proveniente della rete idrica. Nell’ospedale morirono 4 neonati mentre altri riportarono gravi danni cerebrali per via delle infezioni provocate dal batterio

VERONA. Recentemente l’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento a Verona è stato al centro di uno scandalo dovuto alla scoperta di un focolaio epidemico legato al Citrobacter koseri. Questo è un batterio (della stessa famiglia dell’Escherichia coli o della Salmonella) che è presente nell’ambiente e può trovarsi anche nell’intestino dell’uomo.

In genere le infezioni provocate da questo batterio coinvolgono le vie urinarie ma sono curabili, questo però non vale per chi ha un sistema immunitario debole. Nei neonati, soprattutto in quelli prematuri per esempio, il batterio può causare infezioni più gravi come meningiti o sepsi. Questo è ciò che in effetti avvenne all’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento dove si presume che una novantina di giovanissimi pazienti, in prevalenza neonati ricoverati in terapia intensiva, possano essere venuti in contatto con il batterio.

Secondo la commissione di esperti nominata dalla regione Veneto che si è occupata della terribile vicenda il primo caso risaliva al 2018, eppure solo nel 2020 (dopo 5 casi di infezioni gravi) le autorità sanitarie decisero di intervenire. Troppo tardi però, almeno secondo le accuse perché nel frattempo 4 bambini erano deceduti (a causa di infezioni imputabili al batterio) e altri riportarono gravi danni cerebrali.

Sempre secondo quanto stabilito dalla commissione di esperti l’epidemia sarebbe stata legata a una contaminazione ambientale, forse proveniente della rete idrica. Il batterio venne rintracciato su alcuni rubinetti e alcuni biberon, in quest’ultimo caso la contaminazione potrebbe essere stata causata dalla cattiva applicazione di alcune procedure igieniche. La vicenda non si è ancora chiusa. La Procura infatti ha indagato sette persone che dovranno rispondere a vario titolo dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario.

Nell’attesa di conoscere gli esiti del processo i consiglieri regionali del Partito Democratico veneto, Anna Maria Bigon (prima firmataria), Francesca Zottis, Vanessa Camani e Andrea Zanoni, chiedono di rendere noti vari aspetti legati alla drammatica vicenda. “Abbiamo chiesto all’assessore alla sanità Lanzarin di chiarire l’attuale situazione nell’ospedale di Borgo Trento dopo i noti casi di infezione da Citrobacter Koseri avvenuti a partire dal 2018”, ricorda Zanoni.

Quattro, nello specifico le domande: “Quanti erano e quanti sono oggi i posti letto di terapia intensiva neonatale e di terapia intensiva pediatrica prima che si verificassero i casi conclamati di Citrobacter Koseri e quanti sono oggi? Quali azioni sono state intraprese a seguito dei rilievi della Commissione ispettiva regionale e delle perizie volute dal Ministero e dalla Procura della Repubblica per permettere il ritorno ad una piena operatività del reparto, garantendo alle donne che desiderano partorire presso l’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento di Verona di farlo in completa sicurezza per loro e per i neonati? A che età gestazionale sono ora accolti i prematuri in reparto di Terapia Intensiva Neonatale a Borgo Trento? Quelli a 25 settimane vengono ancora mandati in altre Terapie intensive fuori Provincia?”.