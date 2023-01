La presidente di Itea Gerosa eletta nel Consiglio direttivo nazionale di Federcasa: ''L'obiettivo è di portare a Roma le esperienze della realtà trentina"

La presidente di Itea e candidata presidente della Provincia di Trento per Fratelli d'Italia è stata eletta nel Consiglio direttivo nazionale di Federcasa. Francesca Gerosa: "Ringrazio per la fiducia e sono pronta a mettermi al lavoro con gli altri presidenti con l’obiettivo finale di lavorare uniti per rendere migliori le politiche che si riverberano sui nostri inquilini"

TRENTO. La candidata alla presidenza della Provincia di Trento per Fratelli d'Italia, Francesca Gerosa, è stata eletta nella Giunta nazionale di Federcasa. L’elezione è avvenuta giovedì 26 gennaio durante il Consiglio direttivo. Presidente di Itea, già membro del Direttivo della federazione in rappresentanza del Trentino, la trentina è la seconda donna della Giunta nella storia di questo organismo.

"Ringrazio per la fiducia e sono pronta a mettermi al lavoro con gli altri presidenti con l’obiettivo finale di lavorare uniti per rendere migliori le politiche che si riverberano sui nostri inquilini", le parole di Gerosa, presidente di Itea. "In Giunta porterò con orgoglio le esperienze della nostra realtà e del Trentino".

Questa realtà nasce nel 1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari costituita nel 1950 e oggi associa 80 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila alloggi destinato a una utenza con reddito basso o medio.

Tra i compiti, Federcasa partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa, promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati nelle organizzazioni nazionali e internazionali. Inoltre aderisce a varie associazioni e istituti di ricerca nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, collaborando con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Per Fratelli d'Italia è motivo di orgoglio e attenzione verso il modello amministrativo del Trentino. La stessa classe e competenza, al femminile, che porteremo al governo della Provincia", commenta Alessandro Urzì, commissario del partito di Giorgia Meloni in Trentino.