L'ultima trovata della Lega per combattere l'immigrazione: nei boschi Fedriga piazza le fototrappole

L'iniziativa promossa in pompa magna sui social entrerà a regime nei prossimi giorni tra gli alberi percorsi dalla rotta balcanica. Tantissimi i dubbi che vanno da cosa se ne faranno poi di immagini di ombre che si muovono tra i boschi alla prontezza di intervento in caso di attivazione della fototrappola

TRIESTE. L'immigrazione si può combattere a colpi di click? La campagna elettorale sicuramente sì e la Lega, si sa, da sempre ha un unico, grande, cavallo di battaglia su cui puntare: la paura dell'immigrato. E allora dai click sui social ai click delle foto il passo è breve ed ecco che in Friuli Venezia Giulia, dove tra poche settimane si tornerà a votare, il presidente uscente Fedriga se n'è uscito con una vera trovata: le fototrappole per immortalare gli immigrati tra i boschi della rotta balcanica.

Sono quelle posizionate nei boschi per immortalare gli animali, mappare i grandi carnivori, eventualmente verificare che non vengano compiuti degli illeciti su tempi lunghi (per intenderci vengono usate spesso dalla Guardia di Finanza per documentare chi, come e quando, coltiva cannabis tra i boschi). Eppure Fedriga è convinto che possano servire anche per combattere l'immigrazione.

E così nei prossimi giorni dovrebbero essere consegnate alle forze dell’ordine 65 fotocamere acquistate già da qualche tempo dalla regione per ''beccare'' i migranti che tentano di oltrepassare i confini tra la Slovenia, la Croazia e l’Italia. Come noto questi strumenti servono a scattare una foto o girare un breve video quando rivelano un movimento a pochi metri di distanza e dovrebbero essere collegate a dei palmari delle forze dell'ordine per segnalare il passaggio in tempo reale.

Ovviamente i dubbi sono tantissimi: fatta la foto di un'ombra nel buio cosa se ne faranno poi gli agenti? Scattato il dispositivo le forze dell'ordine si precipiteranno sul posto per cercare di intercettare gli immigrati che dopo pochi minuti saranno già chissà dove? E se a farla scattare fosse un animale i poveri agenti si ritroverebbero a intervenire per niente? Insomma l'iniziativa sembra l'ennesima trovata per far sembrare facile la gestione di un fenomeno complesso, buona più ad acchiappare qualche voto e qualche click in più sui social (e qualche scatto fotografico nel buio della foresta) che a gestire i flussi migratori in maniera seria e strutturata.