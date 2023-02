Ritardi fino a 40 minuti per gli autobus di Bolzano, l'assessore Fattor: "Accumulati a causa del traffico tra la stazione dei pullman e dei treni"

L'assessore comunale alla mobilità mostra il grafico che riporta i ritardi accumulati dai mezzi pubblici Sasa con picchi di 20 fino a 40 minuti, in un tratto di 200 metri: "Presto presenterò in Giunta una proposta di forte riduzione del traffico privato da attuare a breve. Per il medio periodo, con la chiusura del cantiere del Waltherpark, c’è da lavorare, e molto, con Provincia e Sasa"