"Nessuna questione politica, abbiamo aspettato anche troppo. Lo sgombero è l'unica soluzione. Se non se andranno ci rivolgeremo alle forze dell'ordine"

A parlare è Andrea Maria Villotti, presidente di Patrimonio del Trentino. "Noi siamo un ente pubblico, dunque soggetto alla valutazione della Corte dei Conti. Su quello stabile paghiamo l'Imis e, dunque, non mettendo in atto tutti i provvedimenti atti a preservare i beni pubblici, rischieremmo si configurasse un danno erariale. Abbiamo l'obbligo di procedere e la cosa si è prolungata, non per nostra responsabilità, anche troppo"

TRENTO. La vicenda si trascina ormai da anni. Andrea Maria Villotti è presidente di Patrimonio del Trentino dal 2019 e già la "questione Bruno" era di dominio pubblico.

Anzi, la rescissione del contratto era avvenuta l'anno prima, con la Giunta guidata da Ugo Rossi che aveva deciso d'interrompere il comodato d'uso. L'anno successivo è iniziato l'iter, che ora sembra arrivato ad un punto di svolta.

Ma su di una cosa Villotti ci tiene subito a fare chiarezza: la politica non c'entra, non ha senso tirarla in ballo, perché la questione è legale ed è più importante.

"Vi posso assicurare - spiega Villotti - che in questa vicenda non vi è assolutamente nulla di politico. Il contratto di comodato d'uso è stato rescisso nel 2018, quando la Giunta era espressione di un'altra corrente, o sbaglio?. Io sono arrivato in Patrimonio del Trentino l'anno successivo e subito mi è stato dato mandato di procedere, affinché lo stabile venisse liberato. Perché dopo cinque anni la situazione non è cambiata? E' una domanda legittima, assolutamente sensata, che mi sono e ho posto anche io. Tra il Covid, il blocco degli sfratti e di questo tipo di attività e i tempi della giustizia italiana, purtroppo siamo arrivati ad oggi e negli ultimi anni quella struttura è stata occupata abusivamente".

Con il rischio che ad andarci di mezzo fosse proprio la Patrimonio del Trentino.

"Il problema, lo ribadisco, non è politico - prosegue -. Noi siamo un ente pubblico, dunque soggetto alla valutazione della Corte dei Conti. Su quello stabile paghiamo l'Imis e, dunque, non mettendo in atto tutti i provvedimenti atti a preservare i beni pubblici, rischieremmo si configurasse un danno erariale. Abbiamo l'obbligo di procedere e la cosa si è prolungata, non per nostra responsabilità, anche troppo".

Adesso, dunque, toccherà al tribunale esprimersi: il giudice si è preso qualche giorno prima di decidere.

"La legge è una - analizza - e, dunque, non vedo troppe possibilità a riguardo. Ci attendiamo una risposta in tempi molto brevi per poi procedere con la realizzazione di quanto preventivato, ovvero l'abbattimento della struttura e la successiva costruzione di una strada d'accesso per gli stalli liberi concessi al comune di Trento".

Dalla conferenza stampa è emerso che i ragazzi del Centro Sociale Bruno non hanno alcuna intenzione di andarsene. Nemmeno se il provvedimento diventasse esecutivo.

"Io sarei molto contento e sollevato - conclude Villotti - se gli occupanti liberassero autonomamente la struttura. Diversamente ci rivolgeremo alle forze dell'ordine, come già accaduto in passato, per far sì che il provvedimento del giudice venga attuato subito".