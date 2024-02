Terremoto in Fratelli d'Italia a una settimana dal Congresso, Alessia Ambrosi sospesa e tagliata fuori dalla corsa alla presidenza del partito in Trentino

TRENTO. Terremoto all'orizzonte per Fratelli d'Italia in Trentino a una settimana dal congresso. Il partito di Giorgia Meloni sul territorio provinciale si avvia a chiudere la lunga parentesi del commissariamento per eleggere un presidente ma Alessia Ambrosi sarebbe fuori dall'elenco dei candidati. La deputata trentina pagherebbe così gli attriti degli ultimi mesi con Alessandro Urzì e l'aperto sostegno a Claudio Cia, uscito da FdI dopo la votazione non allineata alle indicazioni dei vertici e l'insediamento non concordato in assessorato all'epoca della trattativa per la vice presidenza della Provincia.

Nelle scorse ore il Collegio dei probiviri ha valutato la situazione di Ambrosi. E la "sentenza" parlerebbe di 15 giorni di sospensione con il congresso fissato per sabato 17 febbraio. Nonostante la raccolta delle firme e il deposito della candidatura il tempo della sospensione sarebbe sufficiente per bloccare le ambizioni di correre alla presidenza di FdI e guidare il partito in Trentino.

I condizionali sono ancora d'obbligo in quanto Fratelli d'Italia non ha ancora ufficializzato pubblicamente l'esito del confronto ma questo è quanto emergerebbe dagli approfondimenti interni. L'esito segue mesi di fibrillazioni e tensioni sulla partita per il rispetto dell'accordo pre-elettorale con la Lega sulla vice presidenza a Gerosa. Una questione che era costato l'assessorato a Cia, poi uscito dal gruppo di FdI. La parlamentare era intervenuta con un appello a Cia di non lasciare il partito e un duro attacco a Urzì.

"Ci ripensi, chi deve andar via è Urzì: la sua una gestione da film horror", aveva dichiarato Ambrosi sul commissario che però tra piazza Dante e piazza Walther ha centrato tutti i risultati. Da lì la questione è stata poi demandata ai vertici interni per la valutazione.

Ora sul tavolo resterebbe la candidatura del segretario organizzativo Alessandro Iurlaro, figura più abituata a lavorare dietro le quinte. E non si escluderebbe un ingresso in corsa dell'ex sindaco di Campodenno e oggi consigliere provinciale Daniele Biada. Spunta anche la terza via, caldeggiata dai vertici nazionali. Una settimana di confronti per risolvere le divergenze interne e arrivare a un nome unico in grado di unire le varie anime del partito. E in questo caso filtrerebbe Cristian Zanetti, consigliere comunale a Trento e attuale vice commissario provinciale, una figura di riferimento e che già conosce i meccanismi del partito sul territorio.