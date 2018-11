Carburante, 1.5 euro al litro? La Francia sul piede di guerra in Trentino Alto Adige sarebbe un prezzaccio

TRENTO. Raggiungere la soglia psicologica di 1.50 euro a litro? Piuttosto le barricate. Oggi in Francia sugli Champs-Elysees manifestanti hanno invaso le strade, bruciando cassonetti, scontrandosi con la polizia che ha lanciato contro i gilet gialli anche i lacrimogeni. Da una settimana le proteste si susseguono in tutto il Paese e addirittura la casa di una deputata della maggioranza (Mireille Robert) vicino a Tolosa è stata assaltata con tanto di fuoco appiccato a delle tavole vicino all'ingresso dell'abitazione.

Tutto per evitare il caro carburante annunciato: 6,5 centesimi in più per il diesel e 2,9 centesimi in più per la benzina. Il risultato? In entrambi i casi il carburante dovrebbe arrivare ad aggirarsi intorno all'euro e 50 centesimi al litro. Il che, ovviamente, rappresenterebbe, comunque, un prezzaccio per fare il pieno in Italia e soprattutto in Trentino Alto Adige.

Stando ai dati di ''Carburanti Italia'' (aggiornati ad oggi 24/11/2018) la nostra regione è quella con il costo medio per il Diesel più alto d'Italia e il secondo più alto (dopo la Liguria) per la Benzina. Secondo il sito che monitora tutti i dati, infatti, il luogo più economico dove fare il pieno di gasolio sono le Marche con il costo medio inferiore a quota 1.5 (unico del Bel Paese), fissato a 1.499, mentre in Trentino Alto Adige si viaggia sugli 1.576 euro al litro (a Trento è sull'1.568 mentre a Bolzano è sul 1.584) valore molto più alto di quello medio nazionale che si aggira sugli 1.523 euro al litro.

Per quanto riguarda la Benzina c'è chi fa peggio. La Liguria, infatti, è maglia nera con il costo medio che si aggira sugli 1.657 euro al litro; poi c'è il Trentino Alto Adige sull'1.640 (a Trento si è sull'1.619 mentre a Bolzano sull'1.660) mentre la media nazionale è sull'1.593 euro al litro e il Veneto è il luogo dove costa di meno (1.563 euro al litro). Insomma, in ogni caso non c'è storia con la vicina Francia, sul piede di guerra per degli aumenti che in Italia passerebbero inosservati. Secondo un’analisi dell’Unione Europea gli italiani in media però pagano la benzina l’11.4% in più rispetto ai francesi, che invece possono risparmiare più di 9 euro a ogni pieno, mentre sul diesel lo scarto è di 5.36% per un risparmio di 4.4 euro al litro.