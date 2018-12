Morto di leucemia lascia la casa all'Ail per ospitare i malati e le loro famiglie. L'eredità di Paolo Mattedi diventa realtà

Il vicepresidente di Ail Trentino Gianluca Farina, il presidente Roberto Valcanover e Daniel Lovato, vicepresidente di Ail Nazionale

SPINI DI GARDOLO. I pazienti oncoematologici in cura a Trento hanno, da oggi, un nuovo nido. Si tratta della casa di accoglienza inaugurata da Ail Trentino Onlus, sulla quale campeggia la dedica a colui che ha reso tutto questo possibile: Paolo Mattedi. “Chi era Paolo Mattedi? - ci racconta il presidente di Ail Trentino Roberto Valcanover - Una persona umile, che viveva con la madre e che purtroppo si è ammalato di leucemia. Per questo un paio di anni fa si è rivolto alla nostra associazione per avere assistenza”.

Sessantaquattro anni, ex dipendente della Whirpool, Paolo viveva con la madre ultracentenaria in una villetta a Spini di Gardolo. “Si è avvicinato ad Ail – continua il presidente Valcanover - ma sempre in modo molto discreto e dietro le quinte, senza mai accennare a nessuno della sua intenzione riguardo al lascito”.

L'effetto sorpresa non è mancato, quando il direttivo di Ail, che da anni dà sostegno a malati di leucemia e tumori del sangue e alle loro famiglie, ha ricevuto la casa di Spini di Gardolo in eredità da Paolo. “Quando ne siamo venuti a conoscenza, certo la notizia ci ha colti tutti di sorpresa ma ciò che più di tutto ci ha accomunato è stato un sentimento di commozione e di tenerezza verso quest’uomo generoso e schivo. Il grazie va dunque a Paolo da parte di tutto il Cda, i volontari e soprattutto gli ammalati e le loro famiglie che dal mese di dicembre possono usufruire di una casa che li accoglie”.

Si poteva pensare di venderla e utilizzare quei fondi diversamente, ma la scelta più naturale è stata quella di utilizzarla, forse come Paolo avrebbe voluto, come casa di accoglienza per le famiglie che subiscono continui spostamenti a causa delle cure per la malattia. “È questo un aspetto molto importante perché ci sono valli del Trentino che distano parecchi chilometri dal centro di Trento dove si trova l’ematologia e che quindi complicherebbe ulteriormente una situazione già difficoltosa da gestire per le famiglie e gli ammalati”. La casa sarà a disposizione dei pazienti del Centro trapianti di Bolzano, dell'ospedale di Trento ma anche del centro all'avanguardia di protonterapia (che ildolomiti.it vi ha raccontato qui).

L'appartamento destinato alle famiglia è composto da tre camere, ognuna delle quali può ospitare un paziente e un suo famigliare, una cucina in comune e due bagni. Le stanze e gli spazi comuni sono ovviamente ammobiliati, la cucina è fornita di stoviglie e elettrodomestici, ogni stanza da letto e il soggiorno sono forniti di televisore. Al piano terra invece, da luglio 2018, si è trasferita la segreteria di Ail Trentino e è diventata la sede ufficiale dell'associazione. Una stanza sarà messa a disposizione per il servizio di psicologia di Ail, uno dei cardini dell'associazione vista la difficoltà del paziente nell'affrontare la diagnosi e le cure. "Si è cercato di creare quello che gli inglesi definiscono home, non solo casa ma anche nido, rifugio, focolare, famiglia. Perché lo star bene a casa, per Ail, fa parte della cura".

Dal 1997, Ail Trentino cerca di dare una risposta ai bisogni dei pazienti oncoematologici e delle loro famiglie, da un lato sostenendo parte delle necessità economiche legate ai trasferimenti o continui spostamenti, dall'altro finanziando l'arredamento di questa case di accoglienza. Delle case che ben presto diventano altro: un piccolo porto sicuro, un luogo amico, una famiglia. Elementi fondamentali durante il calvario della malattia. “Grazie alle risorse – spiega Roberto Valcanover - raccolte in vent'anni grazie alle generosità dei nostri sostenitori si ha sempre preferito dare la sicurezza di un luogo che fosse vissuto dagli ospiti davvero come casa e non come un rifugio sporadico, o per pagare loro le stanze di residence, di alberghi, di case di accoglienza gestite da altri enti non profit. Questo, per consentire ai pazienti un accesso facilitato alle strutture di cura circondati dall’affetto dei loro famigliari, anche lontano da casa”.

L'assegnazione delle stanze sarà regolata dall'associazione che darà la priorità a criteri quali l'emergenza della malattia e salute del paziente, o la distanza da casa. Per quanto riguarda la procedura, sarà l'ospedale ad informare il paziente della possibilità di usufruire di un alloggio gratuito o il malato potrà contattare direttamente la segreteria di Ail Trentino per avere le informazioni necessarie.

Il ringraziamento più grande va proprio a Paolo, che generosamente e silenziosamente ha permesso che tutto ciò si realizzasse. “Vogliamo – conclude Valcanover - ancora una volta ringraziare le donne e gli uomini trentini che grazie alla loro generosità, attraverso i fondi raccolti, ci hanno permesso di effettuare le sistemazioni necessarie e di acquistare tutto l’occorrente per rendere la casa il più possibile funzionale ed accogliente. Ma soprattutto grazie di cuore alla generosità di Paolo Mattedi, esempio di come la grandezza di un uomo si misuri con i gesti fatti sottovoce, senza clamori e senza pretendere nulla in cambio”.