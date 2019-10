A Milano arriva il più grande villaggio di Natale d'Italia. Mercatino di Trento a rischio? Verones: "La concorrenza non ci preoccupa: qui atmosfera unica"

Aprirà il 22 novembre a Milano "Il sogno di Natale": trentamila metri quadri di casette di legno, stand gastronomici, giostre e tanto altro. Un'offerta unica nel panorama nazionale che potrebbe far calare l'afflusso dei visitatori che ogni anno arrivano a Trento per il tradizionale mercatino. La direttrice: "Le provenienze dalla Lombardia sono certamente importanti anche per la città"

TRENTO. Il 22 novembre, a Milano, aprirà i battenti "Il sogno del Natale", il più grande villaggio natalizio d'Italia. Trentamila metri quadrati all'ippodromo Snai di San Siro (QUI SITO). Il parco a tema si articolerà in diversi percorsi. Una grande fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi, la casa di Babbo Natale e il ricovero delle renne con la grande slitta. Spazio anche alle letterine dei bambini con una stanza dedicata alla scrittura e l'ufficio postale per spedirle direttamente al Polo Nord. Ma anche giostre e giochi. I più grandi potranno fare acquisti nel caratteristico mercatino in stile nordico e mangiare negli stand gastronomici allestiti nelle casette di legno.

Un'offerta unica nel panorama nazionale che potrebbe, in qualche modo, far calare l'afflusso dei visitatori che ogni anno arrivano a Trento per il tradizionale mercatino.

"È un'offerta in più nel panorama natalizio - dice Elda Verones, direttrice dell'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - ma la concorrenza non ci preoccupa. Ci può stimolare a fare meglio, anche se sono tante le novità per una proposta sempre più green e attenta ai servizi. Il Mercatino di Trento, poi, è più tradizionale e legato a una città strettamente alpina. Stiamo preparando la ventiseiesima edizione e proponiamo un altissimo livello per storia, espositori e territorio".

Nessuna preoccupazione, dunque. Le due offerte sono distanti tra loro: per spirito, tradizione e storia.

"Il Mercatino di Trento - prosegue la direttrice - si articola nel cuore della città tra le piazze e le vie principali. A lato, una serie di eventi collaterali, come concerti, cori e manifestazioni che valorizzano il capoluogo e le casette. La nostra offerta mi sembra diversa rispetto a un villaggio chiuso. Qui un turista può comprare prodotti artigianali, gustare l'enogastronomia locale, scoprire la piazza dei bambini e visitare il Muse, il Castello del Buonconsiglio e le Gallerie di Piedicastello, senza dimenticare la vicinanza del Monte Bondone. Insomma, qui c'è una proposta davvero completa e particolareggiata, un'atmosfera unica rispetto a un grande parco di divertimenti".

Va notato, del resto, che la Lombardia è un bacino rilevante per il turismo natalizio, un bacino cui l'Azienda riserva un occhio di riguardo.

"Le provenienze dalla Lombardia sono certamente importanti anche per la città. Per questo - conclude Verones - organizziamo tre treni storici speciali con posti riservati per permettere di viaggiare comodamente seduti, senza rischio di code o nebbia sulle strade e arrivo direttamente in centro città. Tutto è predisposto nei minimi dettagli. Questa azione promuove una mobilità sostenibile e interessa un bacino importante per il Trentino, come quello della Lombardia. Sono anni che proponiamo questa iniziativa e ogni volta i biglietti finiscono con largo anticipo".