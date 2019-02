Cento ''tiri'' nel Trentino nord orientale per provocare le valanghe: in azione Daisybell

TRENTO. Si chiama Daisybell ed è il dispositivo che in questi giorni l'elicottero della Provincia sta portando in quota per provocare il distacco controllato di valanghe, soprattutto nella zona nord-est del Trentino.

Uno strumento particolarmente utile soprattutto in seguito alle nevicate dell'ultima settimana che, spiegano da Piazza Dante, si compone di "una particolare campana dotata di bombole contenenti idrogeno e ossigeno che, miscelati e fatti detonare all'interno della campana stessa, creano un'onda d'urto sufficiente a smuovere strati di neve instabile, provocandone appunto il distacco controllato".

Gli esperti la descrivono come una sorta di "terapia omeopatica", uno strumento in disposizione del Nucleo elicotteri, il cui utilizzo viene fatto "per la messa in sicurezza di costoni sovrastanti vie di comunicazione minacciate dalla caduta di valanghe".

Il distacco avviene ovviamente previa messa in sicurezza della zona sottostante, "procedendo alla preventiva chiusura di strade e sentieri". La gestione della campana è assicurata, a bordo dell'elicottero, dai nivologi di Meteo Trentino del Servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia di Trento, addestrati apposta. La maggiore efficacia dell'operazione, fanno sapere ancora gli esperti, si ha quando si riesce a intervenire, meteo permettendo, nelle prime ore successive alla nevicata, quando la neve non si è ancora assestata e il suo distacco risulta dunque facilitato.

L'impiego: la campana viene agganciata sotto l'elicottero con una corda di 20-30 metri. Mantenendo l'elicottero in volo stazionario si avvicina la campana al costone da bonificare, tenendola ad un'altezza di un paio di metri circa dal manto nevoso. La detonazione della miscela di idrogeno e ossigeno viene innescata via radio da un telecomando, azionato a bordo dell'elicottero dal nivologo che indica al pilota dove posizionarsi per le varie detonazioni.

Un sistema che si avvale dell'esperienza di nivologi formati ad hoc e che in passato è stata usata a passo Rolle, passo Fedaia, Rabbi, passo del Tonale e sul Bondone. E che è utilizzato anche in questi giorni per prevenire i rischi collegati alle abbondanti precipitazioni. Numerosi i distacchi provocati a bonifica in corrispondenza dei passi dolomitici della parte nord orientale della provincia, al confine con l'Alto Adige.

I distacchi sono stati provocati con Daisybell effettuando oltre un centinaio di tiri nella zona di Canazei, Penia, passo Fedaia, passo Sella e passo Rolle.