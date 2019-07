In arrivo temporali, grandine e vento. Allerta gialla della Protezione Civile

TRENTO. Allerta gialla della Protezione Civile in sette regioni per temporali e venti forti localizzati nel Centro-Nord Italia. Tra queste sette regioni c'è anche la Provincia di Trento già colpita negli ultimi due giorni da rapidi e violenti temporali con grandine e vento molto forte che hanno sradicato e spezzato alberi, causato frane e smottamenti e provocato dissesti idrogeologici in varie parti del territorio (QUI ARTICOLI).

Prosegue, spiega Meteotrentino, la fase di instabilità annunciata nei giorni scorsi sul Trentino. Nel corso del pomeriggio e della serata, si prevede un aumento della nuvolosità, associata a rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Martedì ancora instabilità, con rovesci e temporali più probabili al pomeriggio e in serata.

La Protezione civile spiega che infiltrazioni di aria più fresca in quota continuano ad interessare le regioni settentrionali italiane favorendo una spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi intermittenti, in estensione anche a parte delle regioni centrali, in particolare a Toscana e Marche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende i precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Nel bollettino si spiega che si prevede la persistenza di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna oltre che sulla Provincia Autonoma di Trento e sui settori centro-settentrionali delle Marche. E’ stata inoltre valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sui settori costieri di Toscana e Abruzzo. E la situazione si ripeterà, grosso modo nella stessa maniera, anche domani, martedì 9 luglio.