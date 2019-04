''Sior Pillon da le bele braghe bianche... Fòra le palanche!'', i complimenti dell'Arcigay del Trentino a Omphalos Lgbti di Perugia

TRENTO. ''Sior Pillon da le bele braghe bianche... Fòra le palanche! Complimenti alla tenacia di Omphalos Lgbti una vittoria di tutt*''. Con questo post su Facebook, dal sapore scherzoso e scanzonatorio, il presidente dell'Arcigay del Trentino Lorenzo De Preto si complimenta con il circolo Arcigay di Perugia che ha vinto la causa con il senatore leghista Simone Pillon che dovrà pagare oltre 30.000 euro di risarcimento danni in sede civile e una sanzione di 1.500 euro per aver affermato che l'associazione Lgbt del capoluogo umbro distribuiva nelle scuole materiale pedopornografico.

La condanna è per diffamazione visto che durante il convegno del Forum delle famiglie ad Ascoli il senatore leghista (grande sponsor del mondo Provita del Family Day, ultracattolico, antiabortista e convinto dell'esistenza della fantomatica Teoria del Gender), quando ancora non era in parlamento, aveva detto che il circolo Omphalos Lgbti di Perugia aveva distribuito volantini e materiale che, secondo il senatore, sarebbe stato teso a ''omosessualizzare'' i giovani.

Dichiarazioni rimaste registrate su un video che circola ancora su Youtube. e che l'avvocato del circolo Omphalos ha così definito: ''Si ha l’idea di alunni invitati tra le braccia ‘desiderose’ dei soci dell’associazione, dipinti come ‘depravati’ quando in realtà si dedicano ad attività di promozione sociale, sono volontari impegnati ad abbattere i muri dell’indifferenza. Il bullismo omofobico colpisce tanti ragazzi, ne porta molti altri al suicidio: la campagna per combattere i pregiudizi nasce proprio da questo''.

Il giudice unico di Perugia ha condannato l'avvocato Simone Pillon, attuale senatore della Lega, a 1.500 euro di multa per diffamazione nei confronti del circolo gay Omphalos per alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era parlamentare) una loro iniziativa nelle scuole. Disposto anche il risarcimento, da liquidarsi in sede civile, nei confronti dello stesso circolo e di un attivista, con una provvisione complessiva di 30 mila euro, al pagamento della quale il giudice ha subordinato la sospensione della pena.