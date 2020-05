Il pianista e scrittore Trentini: ''In bocca la lupo alla scuola trentina perché ne ha veramente bisogno. Ora vado a spiegare a mia figlia dell'esame di quinta elementare''

TRENTO. Patrick Trentini è pianista, compositore, scrittore, runner, e insegnate di musica nella scuola italiana in Alto Adige. La Provincia di Bolzano lo descrive, con orgoglio, come ''uno degli artisti più eclettici della sua generazione'' e spiega, tra le tante voci che lo riguardano, che ''è divenuto richiestissimo come esecutore (in ambito classico, nella musica contemporanea e nel pop), autore, arrangiatore e didatta. Pluripremiato in vari concorsi pianistici, ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all'estero riscuotendo i consensi di pubblico e critica per il suo pianismo sanguigno e particolarmente creativo. Ha collaborato per oltre un decennio con l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento'' (QUI LA DESCRIZIONE).

E' uno che con il suo libro ''A volte corro piano'' ha scalato le classifiche raggiungendo ''il 3° posto nelle classifiche dei libri di musica su Amazon, il 2° posto tra i libri di sport su IBS.it, il 12° posto nella classifica generale Feltrinelli tra le monografie''. E' uno che, come suggerisce il suo cognome, con il Trentino ha molto a che fare: è nato a Trento 44 anni fa e nel capoluogo vive ed ha una figlia che frequenta le scuole trentine. Per questo ha toccato con mano ed è rimasto sconcertato, come centinaia di altri genitori, studenti, insegnanti che in queste settimane ci hanno scritto decine di lettere, per l'operato dell'assessore all'istruzione Bisesti e le sue assenze (in tutti i campi). Ha scritto, così, una lettera su Facebook al numero uno della cultura e dell'istruzione trentina chiedendo un ripensamento rispetto alle linee guida del Dipartimento per l'Istruzione della Provincia di Trento che prevedono la reintroduzione del calendario scolastico su 6 giorni, con lezioni anche il sabato (lettera che pubblichiamo completa qui sotto).

Il ripensamento non c'è stato e come se non bastasse è arrivato l'ormai mitico intervento di Biesesti a Rttr che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa dove l'assessore si è prodotto in una gaffe epica parlando di esame di quinta elementare (scomparso da oltre 15 anni). Sopra come l'ha raccontata Patrick Trentini sulla sua pagina Facebook.