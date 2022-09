''Da mattina a sera'', ecco l'inno ufficiale della decima edizione dell’Oktoberfest Trento: in campo 35 musicisti

TRENTO. Festa, libertà, città di Trento, Trentino, territorio, cultura, folklore. Sono queste le parole chiave della canzone che sarà l'inno ufficiale della decima edizione dell’Oktoberfest Trento. Una canzone, il cui titolo è “Da mattina a sera”, che racchiude l’essenza di una festa tra risate e divertimento, “mescolanze” di storia e culture.

Non una semplice canzone ma un vero e proprio progetto musicale. “Da mattina a sera” è cantata ed eseguita da 4 band: Rebel Rootz, The Rumpled, Die Schweinhaxen e la Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria. Quindi da ben 35 musicisti che riescono a mescolare diversi generi diversissimi: si va dal reggae dei Rebel Rootz alle sonorità Irish punk dei The Rumpled passando per la musica tirolese – oberkryner dei Die Schweinhaxen mescolata alle sonorità alpine della banda musicale di Folgaria.

“Gli artisti - dice Enzo Di Gregorio, di Edg Spettacoli e patron dell’Oktoberfest Trento - hanno unito sonorità diverse, esperienze e vissuti diversi, un po’ come è l’essenza dell’Oktoberfest Trentino che richiama la cultura mitteleuropea, bavarese, italiana”.

L’idea è nata un pomeriggio d’estate, da un incontro tra Enzo Di Gregorio e l'amico Carlo Villotti della Gordo Music Production: “Perché non fare una canzone per l’Oktoberfest?”. Detto, fatto Carlo in pochissimo tempo ha chiamato a raccolta le band più rappresentative del Trentino, quelle che anche alle precedenti edizioni non sono mai mancate ai live della manifestazione.

“Sono state settimane intense di lavoro, abbiamo mescolato generi diversissimi ed è nato un progetto musicale che sicuramente troverà altre declinazioni e ispirazioni" racconta Villotti "Una sfida che abbiamo raccolto tutti con entusiasmo e chissà dove ci porterà, sicuramente lavoreremo ancora insieme”.

Il brano composto, musicato e scritto da Villotti è stato registrato al Blue Noise Studio. È uscito anche un video backstage. “A fine manifestazione – aggiunge Di Gregorio – uscirà anche il video ufficiale. Sia la canzone che il video sono già ascoltabili e visibili su tutte le piattaforme musicali”.

Qui il link della canzone e del video https://linktr.ee/oktoberfesttrento