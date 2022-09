Dal 1912 non aveva mai chiuso un giorno, il bar "All'Hostaria" ora si ''prende le ferie'': "Preparare il caffè la mattina agli operai è un servizio fondamentale"

Il bar tabacchino "All'Hostaria", fondato nel 1912, non ha mai smesso di prestare servizio alla comunità per oltre un secolo. Corte Metto: "Chiudere quest'anno per una settimana è stato difficile, non era mai successo. Questo è un punto di ritrovo, di aggregazione e di socialità. Per me essere qui presente? Un 'compito'"

AURONZO DI CADORE. "E' la prima chiusura per ferie dopo 110 anni di attività". E' così che Francesco Corte Metto, 61 anni e gestore per moltissimi del bar "All'Hostaria" in via Cella ha deciso insieme alla sua famiglia di chiudere per una settimana a giugno scorso. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Facebook della figlia Valentina, che dallo scorso anno ha preso il posto del padre come titolare dello storico bar.

Da ben 5 generazioni il bar è sempre stato in attività al servizio della comunità: "Abbiamo sempre preso ferie nel corso di questi anni - racconta Corte Metto intervistato da Il Dolomiti - ma per la prima volta nella storia del locale invece che coprire i turni con delle sostituzioni abbiamo deciso di chiudere del tutto. Una scelta che per me è stata quasi sofferta".

Questo locale, "così come tanti altri nei paesini di montagna - spiega Corte Metto - non è soltanto un bar tabacchino ma un luogo di aggregazione e socialità per tutta la comunità. Noi apriamo sempre alle 5 del mattino: qui passano molti operai che la mattina presto bevono il caffè. Non abbiamo mai voluto interrompere proprio perché per me è sempre stato un 'compito', una missione essere qui presente. Mi sentivo in dovere di non dover mai interrompere, per è fondamentale".

Una realtà che esiste dal 1912, fondato dalla bisnonna di Corte Metto, per poi passare alla nonna e in seguito alla madre. "Quattro donne di 4 generazioni diverse hanno avuto in mano questo bar, dove io ho iniziato a lavorare ufficialmente dal 1993 per poi prendere il posto di mia madre, dopo aver lavorato 17 anni in un'occhialeria della zona. Ora è in gestione a mia figlia Valentina, dopo che sono andato in pensione, ma anche io e mia moglie continuiamo a essere presenti".

Un luogo che è sempre stato un punto di riferimento per la zona, "ci abbiamo sempre tenuto all'accoglienza, una volta c'era anche la cucina - conclude - siamo aperti sempre infatti per questo abbiamo stupito i nostri clienti più affezionati. Anche durante la pandemia abbiamo potuto tenere aperto in quanto tabaccheria".

Tante di queste attività stanno però pian piano scomparendo, nonostante rappresentino un punto di riferimento per le piccole comunità, che riescono a riportare indietro nel tempo con il loro "clima di famigliarità" che si sta perdendo, come il Bar Calvi a Terragnolo in Trentino, un esempio di cui Il Dolomiti aveva parlato.