Il Trentino si riprende il primo posto nell'indice di sportività d'Italia. L'Altro Adige è secondo e il Bellunese chiude in 22esima posizione

Le province italiane vengono monitorate sulla base di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie. Il Trentino per 14 volte nella top 10. Ecco l'elaborazione di Pts per Il Sole 24 Ore

TRENTO. Il Trentino è ancora una volta la provincia più sportiva d'Italia. Alla spalle Bolzano e Trieste. Chiude in ventiduesima posizione Belluno. Questo quanto emerge nella 16esima edizione dell'indice di sportività sulla base delle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore (Qui l'indice di sportività completo).

Dopo il secondo e terzo posto del 2021 e del 2020, la provincia di Trento si riprende la prima piazza, posizione occupata l'ultima volta nel 2019. Complessivamente è la sesta volta che il Trentino chiude sul gradino più alto del podio nella classifica che misura qualità e diffusione della pratica sportiva nelle 107 province italiane.

Balzo in avanti dell'Alto Adige: la provincia di Bolzano è risalita dal 17esimo posto del 2021, posizione a cui era crollata dalla quarta piazza del 2020. Nel 2019 gli altoatesini si trovavano in dodicesima posizione.

Prosegue invece il trend di crescita della provincia di Belluno: 34esimo posto nel 2019, poi giù fino alla posizione numero 50 nel 2020 e 47 nel 2021. Oggi si colloca in 22esima piazza.

Attrattività di grandi eventi, calcio, basket, volley, ciclismo, atletica, nuoto, tennis, sport invernali, sport paralimpico, sport e bambini, questi alcune delle categorie che vengono prese in considerazione nell'elaborazione di Pts per Il Sole 24 Ore. Le province italiane vengono monitorate sulla base di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l'economia e la realtà sociale.

Nei 32 indicatori di base Trento si colloca 14 volte nella top 10 e guida la classifica per le strutture sportive, per l'attrattività di eventi sportivi e nelle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale. Nella classifica degli sport individuali il Trentino si posiziona al secondo posto.

"Un successo che ha origine dalla consolidata vocazione sportiva del territorio - commentano il presidente della Pat, Maurizio Fugatti, e l'assessore Roberto Failoni - dai continui investimenti fatti nel settore, la proficua collaborazione con le realtà locali per l'organizzazione delle grandi e piccole manifestazioni sportive che si svolgono su tutto il territorio provinciale. Un motivo di orgoglio e che fornisce la giusta carica alla macchina organizzativa che è in piena attività per la realizzazione della nuova edizione del Festival dello sport".