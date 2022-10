Miriam Leone sul Lago di Garda: ''Posti del cuore''

Contenuto sponsorizzato

GARGNANO. Miriam Leone sul lago di Garda ospite del Lefay Resort con tanto di scatti pubblicati tra sabato e domenica su Instagram. La scritta "Posti del cuore" denuncia un amore della attrice siciliana per il Lago di lungo tempo. Classe 1985 Leone è una delle protagoniste della scena cinematografica italiana ormai da qualche anno.

Miss Italia nel 2008 su grande schermo ha recitato in film "Genitori & Figli - Agitare bene prima dell'uso" e "Corro da te", "War - La guerra indesiderata" e ancora ''Fai Bei Sogni'' e ''In guerra per amore'' oltre ad impersonare Eva Kant nella saga "Diabolik" dei Manetti Bros. E su piccolo schermo, invece, ha conquistato il pubblico nella trilogia su Mani Pulite con Stefano Accorsi ''1992/93/94''.

Leone è stata ospite del Lefay Resort struttura ''di lusso'' che si trova a Gargnano dove spesso pernottano vip e personaggi dello showbiz e che è presente anche in Trentino, a Madonna di Campiglio. Il Garda è luogo sempre più amato e frequentato anche dai personaggi noti. A fine agosto sulle rive trentine erano stati avvistati Cremonini e ''Ballo'' su una Lambretta. Il primo era il testimone di nozze del secondo che si è sposato con la trentina Erika Moltrer.