"Siamo 'le Signore delle Cime', un coro alpino femminile". Il debutto del gruppo di Gardolo: "Rare le donne per i canti di montagna. Era un nostro sogno"

Le "Signore delle cime", nate dall'idea di alcune mogli dei membri del "Coro Alpino Trentino di Gardolo", sono guidate dai maestri Roberto Deflorian e Franco Tomasi. Frizzera: "Queste canzoni devono essere riadattate per noi, soprattutto dal punto di vista canoro. Abbiamo creato un momento conviviale per molte signore della circoscrizione"

TRENTO. "E' nato un coro di montagna al femminile. Noi siamo 'le Signore delle cime'". Si presenta così il nuovo gruppo di voci nato su idea di alcune mogli dei membri del "Coro Alpino Trentino di Gardolo" che questa domenica debutteranno nella loro circoscrizione.

La proposta viene lanciata al pranzo per celebrare i 55 anni del coro alpino, il 16 ottobre scorso. "A tavola stavo parlando con 3 mogli dei coristi - racconta Gianna Frizzera, presidente della Circoscrizione di Gardolo, - e ci siamo chieste come mai si senta parlare poco di cori alpini femminili e di quanto ci sarebbe piaciuto cominciare a cantare. Da lì abbiamo colto la palla al balzo e dal giovedì successivo siamo partite".

Tempo di inviare qualche messaggio e diffondere la voce che dal 20 ottobre scorso ogni giovedì sera sono cominciate le prove. "Siamo un gruppo eterogeneo tra le 25 e le 28 donne partecipanti - prosegue Frizzera-, anche come età andiamo dai 20 agli 80 anni, tutte di Gardolo". Il nome "Signore delle Cime" riprende il celebre canto conosciuto come una delle più amate "preghiere" dei cori alpini, composta nel 1958 dal compositore vicentino Giuseppe de Marzi.

Il gruppo è guidato da Roberto Deflorian, attuale maestro del coro alpino, e da Franco Tomasi, che invece lo è stato per ben 18 anni. "Le prime volte non ci credevano nemmeno loro - dice la presidente con il sorriso -. Ma ora siamo un gruppo affiatato e bellissimo. La maggior parte di noi non aveva nessun tipo di esperienza con il canto".

Sono ancora pochi i cori di montagna femminili. Domenica 18 dicembre, in occasione del brindisi organizzato dalla Circoscrizione di Gardolo per tutte le associazioni, le coriste faranno il loro debutto alla Corte Pedrolli, dove si presenteranno. "Ci presenteremo con due brani, c'è stato tanto impegno per arrivare ad amalgamare le nostre voci in così poche prove".

Con il nuovo anno, a partire da gennaio il coro femminile penserà se istituire una vera e propria associazione. "Queste canzoni devono essere riadattate per noi, soprattutto dal punto di vista canoro. Ma soprattutto dobbiamo capire chi siamo e chi vogliamo essere, puntare ad avere una nostra identità". Più di tutto Frizzera ci tiene a sottolineare l'importanza di questo progetto sotto il profilo della socialità: "Abbiamo unito e creato un momento conviviale - conclude - per molte signore con questo impegno settimanale. Abbiamo legato nuovi legami e soprattutto nuove amicizie per portare avanti un sogno che avevamo tutte, quello di cantare".