Breno piange la scomparsa della professoressa Lucia Di Donato

Originaria di Santa Maria Capua Vetere, si è trasferta molto giovane e per oltre trent'anni ha insegnato economia aziendale all'istituto "Tassara - Ghislandi"

BRENO. La comunità di Breno piange la professoressa Lucia Di Donato, scomparsa all'età di 68 anni. Docente storica dell'istituto "Tassara - Ghislandi" di Breno dove, per oltre trent'anni, aveva insegnato economia aziendale a generazioni e generazioni di studenti, Lucia era originaria di Santa Maria Capua Vetere e, molto giovane, aveva lasciato la natìa Campania per trasferirisi in Val Camonica.

I colleghi e gli studenti in queste ore la stanno con affetto e si stanno stringendo attorno alla famiglia. Lascia il marito Rino e il figlio Sergio Paolo.