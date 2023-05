Il ''pagellone'' dello storico Filippi per l'incoronazione di re Carlo III: ''Vorrebbe essere ovunque tranne che lì". Ecco tutti i voti

TRENTO. Dal 5,5 a Londra "che continua a essere una Parigi che non ci ha creduto abbastanza" al 7 per la Bbc ("Non ne sbaglia una: raccontare un mondo colorato e proiettato al futuro mentre si manda in onda il trionfo della retorica dell’impero di Kipling). Massimo dei voti per i cavalli del corteo reale. Il "pagellone" all'evento che ha fermato il Regno Unito, una nazione con gli occhi del mondo addosso per l'incoronazione di Carlo.

E' stata una giornata storica per il Regno Unito con l'incoronazione di re Carlo III e di sua maestà la regina Camilla. Un evento che prosegue anche in queste ore tra festeggiamenti e lunedì proclamato giorno festivo. I cittadini faranno festa nelle proprie comunità, mentre alcuni membri della famiglia reale visiteranno i pic nic e le tavolate che verranno allestite nei quartieri e nei parchi di tutto il Paese, come da tradizione.

Ecco il "pagellone" di Francesco Filippi, storico trentino e autore di diversi libri quali "Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo", "Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto", "Noi però gli abbiamo fatto le strade: Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie", "Prima gli italiani! (sì, ma quali?)" e "Guida semiseria per aspiranti storici social".

LONDRA: 5,5

Capitale immaginaria, con il suo insieme di vialoni importanti ma non imponenti continua ad essere una Parigi che non ci ha creduto abbastanza. Regala una pioggetta antipatica, definita “typical spring weather”, che già così mette malinconia. Certe cose o le fai a Roma o lasci perdere.

LA BBC: 7

Megafono del potere travestito da commentatore neutro, non ne sbaglia una: raccontare un mondo colorato e proiettato al futuro mentre si manda in onda il trionfo della retorica dell’impero di Kipling non è da tutti. Chapeau.

IL PUBBLICO: 2

Gente che passa la notte sotto la pioggia in un parco per assistere al passaggio di un branco di privilegiati. Imbarazzo per quasi tutti, tranne quelli che hanno accolto il corteo reale con la corona che si trova nell’happy meal.

Il COMMONWEALTH: 6,5

Ottima quinta teatrale per il racconto dell’isolotto atlantico che ancora si pensa impero, riesce, con un po’ di fatica, a presentare come favola globale una cerimonia di provincia. Tante bandiere colorate, che nel grigio cielo londinese accompagnano le note, ormai sommesse, di "Rule Britannia".

GLI INVITATI DI WESTMINSTER ABBEY: 5

Cosa ci fanno il re di Spagna, Katy Perry e una campionessa paralimpica strizzati in una chiesa gotica? Postano storie Instagram… sono finiti i tempi degli ospiti emozionati. Lo storytelling novecentesco non resisterà ai ritmi del web.

WILLIAM: 5

In palandrana d’ordinanza, il neo principe di Galles è empatico come un comodino. Meno bello di un principe azzurro disneyano, la cosa più complessa che gli chiede il cerimoniale è baciare il padre e non gliela fa.

KATE MIDDLETON: 8

Bellabravabuonasimpaticaimpeccabileperfettatantodadarefastidio. Non le do 10 per odio di classe.

L’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY: 8

Spigliato, sorridente, a suo agio ed emozionato perché finalmente vede una chiesa piena, vince tutto quando pone la corona sulla regale testa e si mette a controllare che il diadema sia in bolla, come a dire “se ti casca poi non dire che è colpa mia".

CARLO: 6

Sufficiente, appena, come probabilmente è sempre stato. Succedere al mito materno non è semplice, e si vede. Vorrebbe essere ovunque tranne che lì, teleguidato dai maestri di cerimonia pur essendo nato per questo momento, non riesce a sorridere mai, se non all’amore della sua vita. Troppo poco per salvare un istituto costoso, troppo poco per smettere di essere “il figlio di”.

CAMILLA: 9

È il suo giorno. Sa dove stare, sa come starci. Ha combattuto per il suo amore una lotta impari, e ha vinto. Non passerà alla storia, probabilmente, ma oggi la storia è lei. Unico neo, il malvagio stacco della Bbc da lei a Kate, che suona come un antipatico “the best is yet to come”.

HARRY: S. V.

Alla domanda “mi si nota di più se non vengo o se vengo e sto in disparte?” al rosso si risponde con un secco “ma chi te se ’ncxla?”. La bolla Megan sembra già sgonfia.

I CAVALLI DEL CORTEO REALE: 10

Bestie fiere e compite, riescono a porre in essere la più efficace tra le proteste nonviolente SCAGAZZANDO per tutto il percorso come se non ci fosse un domani. Bbc costretta a inquadrature strette, il passo marziale inzaccherato di sterco. Una vittoria del controracconto disilluso a cui dovremmo aggrapparci tutti.