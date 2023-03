Una petizione per creare l'emoticon dello Spritz: la campagna parte dal Veneto ed è rilanciata anche da Luca Zaia

''C'è l'icona dello Champagne, del Martini, della birra... perché non dedicare un'icona anche allo Spritz?'' si chiedono i promotori di Sugarpulp associazione culturale di Padova: '' Viviamo tempi difficili, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza in più: l'icona dello Spritz non cambierà certo le nostre vite, ma la renderà un po' più divertenti e piacevoli, proprio come i tanti aperitivi a base di Spritz che abbiamo condiviso con i nostri amici in questi anni''

PADOVA. Parte da Padova la petizione per chiedere a Zuckerberg di creare l'emoticon dello Spritz sulle sue piattaforme social. Ed oggi l'ha rilanciata niente meno che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: ''Tutto è cominciato con un post goliardico su Facebook - scrive il presidente - di Giacomo Brunoro, presidente dell’Associazione culturale Sugarpulp di Padova: “Trovo intollerabile che non esista l’emoticon dello spritz”. Una boutade che ha subito trovato enorme consenso, tanto da generare una petizione pubblica perché venga inserita sui social anche l’emoticon dell'aperitivo veneto per eccellenza''.

E il testo della petizione è chiaro: ''Lo Spritz è l'aperitivo veneto più famoso del mondo. Da Londra a New York, da Parigi a Buenos Aires, lo Spritz è diventato uno dei simboli del Veneto e dell'Italia. Eppure sui social del Gruppo Meta non c'è l'icona del nostro amato Spritz: perché? C'è l'icona dello Champagne, del Martini, della birra... perché non dedicare un'icona anche allo Spritz? Viviamo tempi difficili, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza in più: l'icona dello Spritz non cambierà certo le nostre vite, ma la renderà un po' più divertenti e piacevoli, proprio come i tanti aperitivi a base di Spritz che abbiamo condiviso con i nostri amici in questi anni''.

Proprio intorno a uno Spritz, conclude Zaia, è nata l’Associazione Sugarpulp nel 2008, che ha come direttore artistico Matteo Strukul, ed ha come "oggetto sociale" l’ideazione, la produzione e la gestione di eventi ad alto impatto culturale. Quello dell'icona ''spritzosa'' non rientra, con tutta probabilità, nella produzione e gestione di eventi ma potrà avere, sicuramente, un impatto culturale qualora venga inserita davvero nelle piattaforme Meta di tutto il mondo che vanno da Facebook a WhatsApp e Instagram.

Qui per partecipare alla petizione