Dal Malawi a Trento per decifrare le “scritture nascoste”. Augustine Musukwa ritorna nell'ateneo trentino: “Qui luogo ideale per insegnare e approfondire"

Era arrivato a Trento nel 2016 per un dottorato in matematica a indirizzo crittografia e teoria dei codici. Rientrato in Malawi in qualità di docente senior, lo scorso dicembre ha deciso di tornare ell'ateneo trentino per assecondare la passione per la ricerca crittografica

TRENTO. Secondo i dati contenuti nel rapporto relativo alla composizione e provenienza della comunità accademica dell'Università di Trento nel 2023, il numero di stranieri che ne fa parte è pari al 7.3%.

Un traguardo notevole per l'ateneo trentino che, ancora una volta, si conferma luogo di formazione ideale per chi decide di lasciare una casa lontana – a volte, anche in un altro continente – per inseguire i propri obiettivi e le proprie inclinazioni.

Augustine Musukwa, originario del nord del Malawi, è tornato a Trento, città dove cinque anni fa ha conseguito il dottorato in matematica a indirizzo crittografia e teoria dei codici, per assecondare la sua passione per la ricerca crittografica. Una storia quella di Augustine fatta di determinazione e impegno, alimentati da una forte passione per la matematica, materia spesso ritenuta ostica e incomprensibile.

“Tra tutte le materie scientifiche - racconta Musukwa - la matematica era quella che preferivo, sin dalle scuole elementari. Mi veniva facile, naturale”.

Un'attitudine presto notata dagli insegnanti che, a ogni ciclo scolastico, lo incoraggiavano a proseguire gli studi. “Elementari, medie, liceo...” L'università era quasi un miraggio: poter frequentare le lezioni è cosa

inconsueta per un ragazzo di un piccolo stato dell'Africa sudorientale.

“Ma alla fine, perseguire si è rivelata una buona idea...mi ha portato lontano!” scherza Musukwa.

Durante gli studi universitari all'università di Mzuzu, una delle più importanti del Malawi, la decisione di specializzarsi in crittografia, disciplina che consente di combinare teoria e pratica.

“Nel 2013, mentre frequentavo il master, ho incontrato due dottorandi dell'università di Trento che si trovavano lì grazie a un'opportunità di scambio e tenevano delle lezioni di teoria dei codici e crittografia. Un tema che mi ha entusiasmato" spiega Musukwa.

“Mi hanno parlato dell'opportunità di approfondire ulteriormente la disciplina con un dottorato - prosegue - e ho deciso d'informarmi sui corsi offerti. Al momento di presentare la domanda, però, era difficile trovare un ateneo diverso da quello di Mzuzu che offrisse dei corsi di crittografia. Allora ho deciso di provare a presentare, con tranquillità, la mia candidatura a Trento: “Maybe, I will be lucky”.

Un'attitudine che, davvero, gli ha portato fortuna.

Tre settimane, il lasso di tempo tra il colloquio di ammissione e la partenza.

“Ero entusiasta per l'opportunità ma anche preoccupato perché non ero mai stato fuori dall'Africa. Arrivato all'aeroporto a Milano, ho subito capito la differenza”.

Nel 2019, una volta completato il dottorato, Musukwa ha deciso di rientrare in Malawi come docente senior, un'esperienza totalizzante che non lasciava spazio alla ricerca.

“ Sono tornato per senso di riconoscenza verso il Dipartimento di matematica e statistica che tanto si era adoperato per rendere possibile i miei studi” spiega.

Poi il ritorno a Trento, lo scorso dicembre, grazie a un assegno di ricerca.

“Dopo un po' avevo l'impressione di perdere tempo. Sentivo l'esigenza di tornare a collaborare e stare a contatto con persone che studiano e che coltivano la passione per la mia stessa materia”.

Ora, per due mesi, Musukwa è parte dello staff del Laboratorio di matematica industriale e crittografica (CryptoLabTN) guidato dal professor Massimiliano Sala.

Un auspicio per il futuro?

“Vorrei essere rilevante, avere un impatto sul percorso accademico degli studenti - racconta Musukwa, citando proprio il professor Sala, prezioso punto di riferimento durante gli anni di dottorato -. Mi piace vedere il progresso degli studenti, aiutarli a raggiungere un obiettivo, ad arrivare da qualche parte”.

Nelle aule del Dipartimento di matematica c'è partecipazione ed entusiasmo, si punta a fare la differenza, senza tralasciare l'aspetto umano.

“Hanno creato un buon ambiente, con me dall'inizio sono stati tutti molto disponibili e accoglienti - conclude -. Qui a Trento posso continuare a fare quell'esperienza che, un domani, mi potrà essere utile nel mio paese. Sarebbe bello far conoscere di più questo tema - in Africa c'è la tendenza a preferire l'algebra - e far appassionare o almeno interessare il maggior numero di persone, soprattutto tra i giovani, alla

crittografia”.