Al via la stagione del futsal. Dalla C1 alla D ecco tutti i risultati e marcatori: in C2 vittorie nette per C5 Rovereto e Ischia, nel femminile brinda l'Alta Giudicarie

Dopo due campionati "mutilati" a causa della pandemia, la speranza è quella di poter disputare i campionati regolarmente: la stagione 2019 - 2020 era stata sospesa in via definitiva a marzo, quella 2020 - 2021 dopo poco più di un mese di attività. Sessantotto sono le formazioni al via, suddivise in quattro campionati. La novità dell'attuale annata è rappresentata dai due gironi di C2 per un format decisamente più snello con una prima e una seconda fase

TRENTO. A caccia della normalità. A quasi un anno di distanza dall'ultimo impegno ufficiale, nello scorso week end è ripartita anche l'attività di tutti i campionati di calcio a 5 regionali e provinciali.

Sono complessivamente 68 le formazioni che partecipano ai tornei di serie C1 maschile, serie C femminile, serie C2 maschile e serie D maschile, 58 della quali provenienti dalla Provincia di Trento (8 in serie C1, 6 nel femminile, 18 in C2 e 26 in D) e 10 dall'Alto Adige con 7 rappresentanti nel massimo campionato maschile, 2 in ambito femminile e 1 in serie D con il Marlengo a tenere alta la bandiera meranese in un campionato che, sino alla scorsa stagione, è sempre stato interamente trentino.

Ogni lunedì Il Dolomiti fornirà un ampio resoconto del week end futsalistico in regione, pubblicando i risultati con relativi e marcatori e le classifiche aggiornate. V'invitiamo sin da ora ad inviare all'indirizzo redazione@ildolomiti.it la foto di squadra, che verrà pubblicata a corredo degli articoli che racconteranno la stagione di una disciplina sempre più diffusa.

La speranza, ovviamente, è che - dopo due stagioni interrotte, la prima nel momento dello sprint finale e la seconda agli albori - finalmente si possa a respirare un'aria di normalità e l'attività possa riprendere regolarmente, portando a termine i campionati come previsto dal calendario originale.

Il dettaglio del week end.

SERIE C1 MASCHILE (1a giornata).

BRESSANONE - PINETA 1-7

Alaimo (B); 2 Morzenti (P), Candioli (P), Mazzone (P), Nardelli (P), Nardon (P), Posa (P).

FEBBRE GIALLA - JUGEND NEUGRIES 6-4

3 Crepaldi (FG), De Sarro (FG), Garbin (FG), Lazzarini (FG); 3 Tait (JN); Troiani (JN).

FUTSAL ATESINA - IMPERIAL GRUMO 6-1

2 Degasperi (FA), Manarin (FA), Scarduelli (FA), Thandoume (FA), F. Vanin (FA); Iannone (IG).

GOSTIVAR - ALPE CIMBRA 5-5

3 Mustafa (G), Aruni (G), Ziberi (G); 3 Stefani (AC), 2 Mat. Nicolussi Paolaz (AC).

MEZZOLOMBARDO - TRENTO 2-10

Corrà (M), Luchin (M); 3 Scalet (T), 3 Wegher (T), 2 Fratacci (T), Bommassar (T), M. Vivian (T).

REAL BUBI MERANO - MOSAICO 5-3

Divjacev (RB), Hasa (RB), Mair (RB), Manzoni (RB), aut. Narda (RB); 3 Pizzardi (M).

Riposava: CALCIO BLEGGIO

LA CLASSIFICA.

Trento, Pineta, Futsal Atesina, Real Bubi Merano e Febbre Gialla 3 punti; Alpe Cimbra e Gostivar 1; Calcio Bleggio*, Jugend Neugries, Mosaico, Imperial Grumo, Bressanone e Mezzolombardo 0.

*: una partita in meno.

SERIE C FEMMINILE (1a giornata).

FIEMME - PIEDICASTELLO 2-2

Ninz (F), Zotta (F); Selmi (P), Tabarelli (P).

NOMI - ALTA GIUDICARIE 7-10

3 Zanelli (N), 2 Betta (N), Dalrì (N), Sordo (N); 3 Brunello (AG), 2 Rigatti (AG), Corradi (AG), Franceschini (AG), Pellizzari (AG), Zambotti (AG), Ghezzi (AG).

PINETA - CUS TRENTO 11-0

4 Vanin (P), 2 Brida (P), Barbi (P), Giuriato (P), Graf (P), Marchi (P), Ianeselli (P).

TESINO - VORAN LAIVES 3-1

2 Carta (T), Frare (T); Pfeifer (VL).

LA CLASSIFICA.

Pineta, Alta Giudicarie e Tesino 3 punti; Fiemme e Piedicastello 1; Voran Laives, Nomi e Cus Trento 0.

SERIE C2 - GIRONE A (1a giornata).

C5 ROVERETO - ARCO PREGIS 5-1

2 Baldessarini (R), Barbiero (R), Girardelli (R), autorete (R); Rosa (A).

FIAVÈ 1945 - VIRTUS ROVERE 4-2

2 Francescotti (F), Fenice (F), El. Selami (F); Setti (VR), Dinov (VR).

FUTSAL ROVERETO - LEDRENSE 3-0

2 Scivittaro (R), Giacomolli (R).

SPORTING CLUB JUDICARIA - BRENTONICO C5 4-6

2 Odorizzi (J), Artini (J), Rivani (J); 3 Viesi (B), 2 Perenzoni (B), Aiardi (B).

Riposava: AQUILA ROVERETO

LA CLASSIFICA.

C5 Rovereto, Futsal Rovereto, Brentonico C5 e Fiavè 1945 3 punti; Aquila Rovereto*, Sporting Club Judicaria, Virtus Rovere, Ledrense e Arco Pregis 0.

*: una partita in meno.

SERIE C2 - GIRONE B (1a giornata).

ALTOPIANO PAGANELLA - CUS TRENTO (rinviata)

CLES C5 - ISCHIA 1-4

Piechele (C); Rattin (I), Vanin (I), Segatta (I), Angeli (I).

VIGOLANA - CEMBRA FUTSAL 3-2

A. Sartori (V), Furina (V), Grazioso (V); Nardin (C), Mattevi (C).

VIPO TRENTO - VIRTUS TRENTO 5-3

3 Mastroiacovo (VIP), Barbareschi (VIP), Petrelli (VIP); 2 Bridi (VIR), Ton (VIR).

Riposava: DX GENERATION

LA CLASSIFICA.

Ischia, ViPo Trento e Vigolana 3 punti; Altopiano Paganella*, Cus Trento*, Dx Generation*, Cembra Futsal, Virtus Trento e Cles C5 0.

*: una partita in meno.

SERIE D - GIRONE A (1a giornata).

ATHESIS CALCIO - BESENELLO 4-4

3 Bombardelli (A), Zanoni (A); Stana (B), Lombardo (B), Stremtan (B), Roveda (B).

AVIO CALCIO - ALDENO 6-6

3 Filippi (AV), Marasca (AV), Amadori (AV), Pinter (AV); 2 Previsdomini (AL), Bisesti (AL), Ridolfi (AL), Cadin (AL), Erlicher (AL).

SAN GIUSEPPE - SETTAURENSE 2-3

Sarnataro (SG), Valduga (SG); Cimarolli (SE), Hoxha (SE), Uboldi (SE).

TEAM RONCONE - LIZZANA 1-6

Oliana (R); 2 Alovisi (L), 2 Martini (L), Valenti (L), Criscuolo (V).

Riposava: GNU TEAM ALA

LA CLASSIFICA.

Lizzana e Settaurense 3 punti; Avio Calcio, Aldeno, Athesis Calcio e Besenello 1; Gnu Team Ala*, San Giuseppe e Team Roncone 0.

*: una partita in meno.

SERIE D - GIRONE B (1a giornata).

FUTSAL PINÈ - ORTIGARALEFRE 5-3

2 Perrone (P), F. Casagranda (P), Cugnata (P), Odorizzi (P); Marighetti (O), Dal Molin (O), Felicetti (O).

REAL FRADEO - TESINO 2-0

Azzolini (F), Dandrea (F).

TELVE - BORGO 9-6

4 Trentin (T), 2 Zanetti (T), 2 Zinxhilija (T), Pecoraro (T).

TRIDENTUM C5 - PRIMIERO 8-4

4 Veizi (T), 2 Bertolini (T), 2 Cuni (T); 2 Boldo (P), Marsicano (P), Tomas (P).

Riposava: OLTREFERSINA

LA CLASSIFICA.

Tridentum C5, Telve, Futsal Pinè e Real Fradeo 3 punti; Oltrefersina*, Tesino, Ortigaralefre, Borgo e Primiero 0.

*: una partita in meno

SERIE D - GIRONE C (1a giornata).

FRAVEGGIO - TOROS LOCOS 7-5

3 Sabatelli (F), Marasciulo (F), Deledda (F), Vichi (F), autorete (F); 3 Dalpiaz (T), Martinelli (T), Dicaro (T).

LEGION OF DOOM - ALTA ANAUNIA 0-5

2 Betta (A), Pezzini (A), Covi (A), Giuliani (A).

PIEDICASTELLO - MARLENGO EVERWEED 2-8

Frizzera (P), Naso (P); 4 Dallape (M), 2 Quici (M), 2 Zangrandi (M).

TNT MONTE PELLER - VELA PIEDICASTELLO 4-4

2 Menapace (TNT), Pinamonti (TNT), Zanini (TNT).

Riposava: BOLGHERA

LA CLASSIFICA.

Marlengo Everweed, Alta Anaunia e Fraveggio 3 punti; Tnt Monte Peller e Vela Piedicastello 1; Bolghera*, Toros Locos, Legion of Doom e Piedicastello 0.

*: una partita in meno.