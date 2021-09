Campionati europei di ciclismo a Trento, l'assessore Failoni: ''Strutture ricettive già piene e una grande opportunità di promozione dell'intero Trentino''

TRENTO. "E' un evento di livello mondiali, una grande opportunità per promuovere il Trentino". Così l'assessore Roberto Failoni sui campionati europei di ciclismo su strada. Cinque giornate di gara e tredici titoli in palio tra 1.100 atleti iscritti, oltre 800 in gara in rappresentanza di 39 Paesi. Questi i numeri dei campionati europei di ciclismo in scena tra Trento, il Monte Bondone e la valle dei Laghi dall'8 al 12 settembre.

Sono ore frenetiche per il comitato organizzatore per garantire il massimo risultato di questa manifestazione e ridurre gli inevitabili disagi alla cittadinanza per una kermesse di rilievo internazionale (Qui info). Una rassegna continentale che porta sulle strade trentine per cinque giorni le stelle del panorama ciclistico quali Tadej Pogačar e Peter Sagan, Remco Evenepoel, Filippo Ganna e Annemiek Van Vleuten.

La copertura televisiva permetterà inoltre di portare le immagini del Trentino nelle case degli spettatori a livello internazionali: 71 Paesi collegati. I campionati europei 2021 hanno già superato il record delle scorse edizioni e puntano a battere il risultato dei 13 milioni di spettatori del 2020: quasi 20 ore con oltre 17 ore di diretta per la prova Team relay, le cronometro élite uomini e donne, la prova in linea Under 23 uomini e le prove élite uomini e donne.

"Il lavoro del comitato organizzatore è straordinario. Un evento - evidenzia Failoni - che riempie tutte le strutture ricettive della città e dei dintorni con ricadute immediate, ma l'indotto è di ampio respiro in quanto non si deve dimenticare che la comunicazione è di livello mondiale: ci aspettiamo una grande visibilità con un beneficio anche sul lungo periodo. I campionati europei rappresentano una grande opportunità per la città e per l'intero Trentino".

Particolarmente articolato poi il programma di eventi collaterali tra spettacoli, dibattiti, mostre e intrattenimento per vivere l’atmosfera del grande ciclismo. Un appuntamento, questo, che si colloca a pochi giorni dai Mondiali di mountain bike sui tracciati della val di Sole. "Si va verso la conclusione dell'estate, caratterizzata dal ritorno degli eventi grandi e piccoli. Ora si pensa ai campionati europei e poi è tempo del Festival dello sport. Tutte manifestazioni molto importanti e di grande visibilità mediatica", conclude Failoni.