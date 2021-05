C’è chi corre per vincere il Giro e chi per perderlo. La "maglia nera": da Ticozzelli all'incredibile duello fra Carollo e Malabrocca

TRENTO. A un’ora dagli inseguitori, affamato ma senza una squadra che lo rifornisse, si narra che Giuseppe Ticozzelli si fosse fermato in una trattoria. La bicicletta parcheggiata fuori, il tavolo all’aperto per tenere d’occhio l’arrivo degli avversari, Ticozzelli abbandonò la forchetta e inforcò il velocipede una volta sopraggiunto il gruppo. Addosso portava una maglia nera, la stessa che utilizzava nella stagione calcistica con la sua squadra, il Casale.

Unico nella storia ad aver militato nella nazionale di calcio e ad aver partecipato alla Corsa rosa, Ticozzelli avrebbe dovuto abbandonare quel Giro d’Italia del 1926 a causa di una caduta provocata da una motocicletta. Quelle poche tappe corse, tuttavia, avrebbero lasciato un segno indelebile sulla più importante competizione ciclistica italiana. Dal colore della sua casacca, infatti, nacque la “maglia nera”, utile a designare l’ultimo in classifica.

Risfoderata nel 1946, nel primo giro dopo la Seconda guerra mondiale, la maglia nera avrebbe dovuto premiare gli sforzi di chi, tra immani fatiche e sacrifici per la squadra, avesse comunque concluso la corsa. Lo sforzo di portare a termine la gara, nonostante il ruolo di fanalino di coda, avrebbe, secondo gli organizzatori, dovuto meritare ad ogni modo un riconoscimento, tanto che questo posizionamento finì ben presto per divenire agognato. All’ultimo classificato, infatti, spettavano premi ancor più cospicui di quelli riservati al sesto in graduatoria.

Da qui, dunque, nacquero delle vere e proprie corse ad arrivare ultimi. Il massimo protagonista di questa “specialità” fu Luigi Malabrocca. Originario di Tortona, vincitore in carriera di diverse e prestigiose gare, era soprannominato “il cinese” a causa del taglio dei suoi occhi “a mandorla”. In sella alla sua bicicletta, tra una vittoria e l’altra, Malabrocca divenne un vero professionista della “maglia nera”, conquistata a forza di autoforature, improbabili nascondigli e deviazioni non viste.

Erano anni in cui il Giro veniva raccontato per radio. Le strade erano dissestate – cosa che permetteva di camuffare al meglio le ragioni delle forature – e i controlli sui corridori piuttosto scarsi. Malabrocca riuscì per ben due anni consecutivi ad arrivare ultimo, aggiudicandosi la “maglia nera” e i lauti guadagni derivati da questo posizionamento. Nel 1948, però, non gli andò bene perché il toscano Aldo Bini, caduto e fratturatosi una mano, volle comunque portare a termine il Giro, nonostante il grande dolore.

Per Malabrocca, dunque, arrivare ultimo quell’anno fu praticamente impossibile. Sarebbe stato troppo vistoso e sospetto perdere contro un atleta dalla mano rotta. Per questo decise di attendere l’anno successivo, quando però ai nastri di partenza si presentò un avversario impossibile da non battere: il vicentino Sante Carolo.

Iscritto al Giro come Sante Carollo – per un errore di battitura – Carolo lavorava come muratore e fu richiamato dalla squadra della Wilier Triestina a causa dell’infortunio di un atleta. Nettamente più scarso di Malabrocca, non dovette impegnarsi eccessivamente per arrivare ultimo, anche se non mancò, come il caparbio avversario, di ricorrere a qualche piccolo stratagemma per perdere tempo.

Fra forature, bevute al bar e attese in improbabili nascondigli, la sfida fra Carolo e Malabrocca si decise all’ultima tappa, fra Torino e Monza. Il vantaggio del primo era notevole e Malabrocca non poté che giocarsi l’ultima disperata carta: approfittando di una foratura, entrò in una trattoria dove bevve e mangiò, intrattenendosi anche con qualche tifoso che l’aveva riconosciuto. Passato il gruppo, con all’interno Carolo, il ciclista piemontese arrivò piuttosto tardi al traguardo, riuscendo a superare il distacco che lo separava dall’ultimo in classifica di ben 20 minuti.

All’arrivo, però, non c’era nessuno. I cronometristi, gli organizzatori e la giuria se n’erano andati spazientiti. A Malabrocca venne assegnato di diritto lo stesso tempo del gruppo e così, fanalino di coda con indosso la maglia nera, rimaneva il suo più temibile e tenace avversario, Sante Carolo da Montecchio Precalcino.

Quel curioso duello si sarebbe estinto con quell’anno. Carolo, troppo poco competitivo, lasciò il ciclismo per tornare a dedicarsi al lavoro di muratore. Malabrocca, invece, decise di abbandonare la “corsa al ribasso” cercando di trarre qualche soddisfazione dalle corse ciclistiche. Dopo il Giro del 1949, ottenne diverse vittorie, tra cui due titoli di campione italiano di ciclocross.

Il riconoscimento per l’ultimo arrivato sarebbe resistito ancora due anni, osteggiato dagli stessi partecipanti al Giro in quanto giudicato indecoroso per la propria professionalità. Nondimeno, la “maglia nera” fece la sua ultima ricomparsa nel cinquantesimo anniversario della Corsa rosa, nel 1967. Ad aggiudicarsela fu il veneto Lucillo Lievore, autore anche in questo caso di un episodio rimasto poi negli annali.

In fuga nel corso dell’ultima tappa, Lievore finse un malore, venendo soccorso e portato in un bar. Lì attese il passaggio del gruppo, risalendo poi in sella e giungendo appunto ultimo. Così, il corridore riuscì a conquistarsi l’ambito premio, con tanto di riconoscimenti economici.

La “maglia nera” sarebbe a quel punto rimasta solamente nell’immaginario degli appassionati di ciclismo. Entrata nel lessico sportivo, avrebbe continuato ad indicare l’ultimo arrivato, senza che però vi fosse alcun tipo di riconoscimento.