In Valle del Chiese un Piccolo Giro d'Oro per ruote veloci. Al via anche la maglia tricolore Brandon Fedrizzi, il bolzanino a caccia dell'undicesima vittoria stagionale

Il trionfo dell'orobico Nicolò Arrighetti (Cicli Peracchi) nel Piccolo Giro d'Oro 2018

BORGO CHIESE. Sarà un Piccolo Giro d'Oro un po' anomalo quello che domenica 8 agosto animerà Condino, centro del Comune di Borgo Chiese. Dopo le ultime due entusiasmanti edizioni che hanno premiato corridori completi e la pausa forzata del 2020, stavolta la corsa per esordienti organizzata dalla Grafiche Zorzi Meccaniche Melzani di Storo strizza l'occhio alle ruote veloci.

A causare le modifiche del percorso, la chiusura della strada delle Porte tra Condino e Cimego a causa di uno smottamento verificatosi negli scorsi mesi. Impossibile, quindi, raggiungere il centro abitato più a nord del territorio di Borgo Chiese e i tratti più impegnativi del tracciato che tanto era stato apprezzato nel 2018 e nel 2019 da atleti, direttori sportivi e addetti ai lavori.

Ecco quindi che il Piccolo Giro d'Oro 2021 si svilupperà tra le vie centrali di Condino, che saranno percorse in direzione sud-nord, e la statale del Caffaro, che ovviamente il plotone coprirà da in direzione nord-sud. L'altimetria del circuito di 4,9 chilometri non prevede nessuna asperità di rilievo, ma non mancheranno le azioni di chi cercherà una conclusione diversa dallo sprint a ranghi compatti.

Alle 14 scatteranno da via Roma i classe 2008, che dovranno percorrere 7 giri per totali 34,3 chilometri. Al via anche la maglia tricolore Brandon Fedrizzi, bolzanino della Forti e Veloci che in questo angolo di Trentino andrà alla ricerca dell'undicesima vittoria stagionale. Alle 15.30 sarà invece la volta dei 2007, per i quali la gara prevede due tornate in più, per un totale di 44,1 chilometri.

L'intensa giornata ciclistica sarà aperta già alle 9.30 del mattino dal terzo Trofeo Borgo Chiese, kermesse per giovanissimi che vedrà al via oltre 200 piccoli atleti, metà dei quali provenienti da fuori regione. Il percorso di 1,44 chilometri (da percorrere diverse volte a seconda della categoria) si svilupperà tra via Roma, le centralissime via Sassolo e Piazza San Rocco (con circa 500 metri di pavè a tornata), via Guglielmo Marconi e ancora via Roma fino al traguardo posizionato davanti ad Aquaclub Valle del Chiese.

Collaboreranno con la Società Ciclistica Storo del presidente Andrea Malcotti nell'organizzazione della giornata il Comune di Borgo Chiese, la Pro Loco di Condino e altre realtà del territorio.