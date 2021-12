Le bollicine di Ferrari celebrano il titolo Mondiale di Formula 1 di Max Verstappen. L'olandese trionfa all'ultimo giro e il box Red Bull viene inondato di Trento Doc

Alcuni Ferrari F1 Podium Jeroboam firmati da Max Verstappen sono disponibili per gli appassionati grazie a un’asta benefica sul sito F1 Authentics

TRENTO. L'ultimo giro di un campionato combattutissimo ha consegnato a Max Verstappen il primo titolo mondiale di Formula 1. L'olandese di 24 anni ha superato Lewis Hamilton su Mercedes, un soprasso decisivo nell'ultima gara stagionale di Abu Dhabi.

A celebrare questo momento le bollicine Ferrari. Dopo i brindisi sul podio, la festa con il TrentoDoc è continuata ai box della Red Bull per un titolo conquistato al fotofinish.

Si è concluso dopo 22 gare sul circuito negli Emirati Arabi un campionato di Formula 1 conteso fino all'ultimo giro. L'olandese e l'inglese si sono presentati a pari punti (9 vittorie per Verstappen e 8 successi per Hamilton prima dell'ultimo Gp) e in prima griglia nell'appuntamento clou della stagione.

A partire meglio è stato Hamilton che è scattato dalla griglia in modo perfetto per bruciare Verstappen e prendere la testa della corsa. Il 24enne è entrato duro e deciso, si è rischiato il contatto, alla prima curva ma l'inglese è riuscito a restare davanti.

Il 7 volte campione del Mondo è rimasto davanti per quasi tutta la gara. Una corsa tesa con la strategia ai box che sembrava premiare Hamilton nonostante il ritmo di Verstappen nel tentativo di accorciare il distacco.

Fino all'incredibile ultimo giro: Nicholas Latifi (Williams) sbatte e entra in pista la safety car. L'olandese annulla il vantaggio di Hamilton. Poi l'attacco decisivo all'ultimo giro. Terzo Carlos Sainz della Ferrari.

E sul podio la festa con Ferrari, il momento culminante della prima stagione che ha visto le bollicine TrentoDoc sul podio dei Gran Premi come brindisi ufficiale della Formula 1.

Non solo, alcuni Ferrari F1 Podium Jeroboam firmati da Max Verstappen sono disponibili per gli appassionati grazie a un’asta benefica sul sito F1 Authentics.