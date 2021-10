L'Itas Trentino scalda i motori in vista dello start: sarà un mese di ottobre all'insegna dei big match: esordio casalingo contro Verona il 12, poi la Supercoppa contro Perugia il 23 e il 31 arriva Civitanova

Tutta la grinta di Alessandro Michieletto, che si aggregherà al gruppo la prossima settimana dopo i Mondiali Under 21

TRENTO. La Trentino Volley scalda i motori e, seppur con l’organico ancora incompleto, visto che Alessandro Michieletto e Wout D’Heer sono impegnati al Mondiale Under 21 in corso di svolgimento in Sardegna, si prepara all’avvio ufficiale della stagione, fissato per martedì 12 ottobre. Da quel momento in poi sarà full immersion sul territorio nazionale, in attesa dell’avvio della Champions League, i cui impegni renderanno ancora più fitto il calendario dei trentini.

Quando si aggregheranno al gruppo Michieletto e D’Heer? Entrambi martedì 5 ottobre, dopo aver completato il percorso alla rassegna iridata giovanile, che si concluderà domenica 3 ottobre.



Michieletto ha trascinato l’Italia alla semifinale contro la Polonia, in programma sabato alle ore 19 a Cagliari, mentre D’Heer sarà in campo alla stessa ora a Carbonia contro il Brasile, nella sfida che vale l’approdo alla finale per il quinto e sesto posto.

Il nuovo fenomeno del volley italiano e mondiale e il centrale belga poi raggiungeranno il capoluogo e si metteranno a disposizione di Lorenzetti che potrà avere il gruppo al completo e iniziare a lavorare con tutti gli effettivi in vista di una stagione lunga, impegnativa e, soprattutto, con un Itas Trentino rinnovatissima e ringiovanitissima rispetto al passato.

Prima dell'avvio della Superlega, la truppa gialloblù sosterrà un paio di allenamenti congiunti: il primo è in programma domani - sabato 2 ottobre - alla "Blm Group Arena" contro Padova, il secondo in data ancora da definire.

L’esordio in campionato è dunque fissato per martedì 12 ottobre, alle ore 20.30: alla “Blm Group Arena” arriverà il Verona Volley e la Trentino Volley versione 2021 - 2022 si toglierà finalmente il mantello, riabbracciando anche parte del proprio pubblico che non vede l’ora di tornare a popolare gli spalti del Palazzo di via Fersina.

Da quel momento sarà full immersion: domenica 17 la truppa gialloblù sarà impegnata nella trasferta più lunga della stagione e farà rotta verso la Calabria per affrontare la Tonno Callipo Vibo Valentia nel match in programma alle ore 20.30 al “PalaMaiata”.

Nel week end successivo (sabato 23 e domenica 24) Kazyiski e compagni dovranno viaggiare nuovamente, questa volta in direzione Marche. All’ “Eurosuole Forum” di Civitanova andrà infatti in scena la final four della Supercoppa Del Monte. Trento affronterà in semifinale (sabato, alle ore 18) la Sir Safety Conad Perugia in una sfida “secca” che metterà in palio l’accesso alla finalissima, in programma domenica alle ore 18.

Il mese di ottobre si chiuderà con la terza giornata di campionato e, per la serie “fuori uno, dentro un altro”, sarà ancora big match contro Civitanova, ospite alla “Blm Group Arena” alle ore 18 di domenica 31.

Volley giocato, ma non solo, perché domenica 10 ottobre, a due giorni dallo start del campionato, Alessandro Micheletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali e Riccardo Sbertoli, freschissimi di conquista del titolo europeo con la Nazionale Maggiore, saranno protagonisti di un atteso incontro al Teatro Sociale di Trento nell’ambito del “Festival dello Sport”.