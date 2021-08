Zane Weir, l’Azzurro che alle olimpiadi ha sfidato i giganti del getto del peso: “Imparo l’italiano a Trento, ma è più difficile che far volare lontano la sfera”

TOKYO. Non è semplice trovare un punto di partenza per raccontare la storia di Zane Weir. Per chi non lo sapesse Weir è l’atleta 25enne che ha difeso i colori Azzurri alle olimpiadi di Tokyo 2020 nel getto del peso. I punti di partenza infatti sono molteplici. Alla sua prima partecipazione il ragazzo, nato a Durban in Sudafrica, si è piazzato al quinto posto, un risultato eccezionale e per certi versi inaspettato soprattutto per chi ha iniziato ad allenarsi in Italia solo da marzo 2020.

Il suo allenatore e mentore è Paolo Dal Soglio, ex pesista italiano 26 volte campione nazionale nel getto del peso, che lo ha accolto nella sua casa di Schio, in Veneto. Ma com’è successo che un giovane sudafricano sia passato in meno di due anni dal gareggiare in alcune competizioni universitarie a vestire i colori Azzurri alle olimpiadi? “È stato mio nonno Mario a trasmettermi la passione per sport – racconta Weir a Il Dolomiti – lui era italiano, nato a Trieste negli anni ‘30, nel 1956 aveva scelse di partire per l’Africa”. È così che Mario Gherbavaz prima sbarca in Zimbabwe (al tempo si chiamava Rhodesia) dove conosce la nonna di Zane assieme alla quale si trasferì in Sudafrica.

“All’inizio praticavo il getto del peso all’università (è laureato in finanza ndr), cercavo di imparare guardando video su Youtube ma sapevo che mi mancava qualcosa”. Da qui l’idea di rivolgersi a un professionista, la scelta ricade su Dal Soglio l’allenatore dell’altro talento italiano nel getto del peso: Leonardo Fabbri. Il primo incontro avviene nel gennaio 2020 proprio in Sudafrica dove Dal Soglio e Fabbri sono arrivati per completare la preparazione in vista delle olimpiadi di Tokyo. Fin da subito scatta la giusta alchimia e così si decide che Weir seguirà l’allenatore in Italia per tentare il grande salto, o meglio, il grande lancio.

Qui vale la pena fare una digressione, perché il 25enne ha scelto l’Italia non certo per convenienza quanto per onorare le radici del nonno triestino. Quando Weir raggiunge l’allenatore a Schio infatti ancora non sa che l’anno seguente sarà proprio lui a conquistare un posto nella finale olimpica. Come se non bastasse nel marzo 2020 l’Italia è appena entrata in lockdown, inoltre la lingua all’inizio è stata uno scoglio. A dare una mano ci ha pensato Chiara Davini, l’agente di Weir. È stata proprio lei a spingere l’atleta a iscriversi a uno dei corsi online d’italiano organizzati dall’associazione trentina “Il gioco degli specchi”, con sede nel capoluogo.

“Devo ringraziare tantissimo Franco e Anna, i miei insegnanti di italiano”, sottolinea Weir. “Per me è molto importante riuscire a padroneggiare la lingua italiana. Grazie a ‘Il gioco egli specchi’ ho incontrato tantissime persone motivate provenienti da molti luoghi diversi. È un’esperienza molto positiva che aiuta le persone a integrarsi”. Anche se in quest’ambito il 25enne sta facendo passi da gigante su una cosa però ha le idee molto chiare: “È molto più difficile imparare l’italiano che lanciare lontano il peso”, scherza.

Difficile dargli torto visti i risultati raggiunti. Weir infatti si è arreso solo ai giganti della disciplina. Stiamo parlando di atleti che arrivano a pesare anche 50 chili più di lui e che sono riusciti a scagliare la sfera a una distanza di 23,30 metri. Questa la misura raggiunta dallo statunitense Ryan Crouser che si è aggiudicato l’oro, superando il connazionale Joe Kovacs (22,65), il neozelandese Tomas Walsh (22,47), e brasiliano Darlan Romani (21,88). Poi c’è lui Zane Weir che ha lanciato il peso a una distanza di 21,41 metri, un’atleta che durante la kermesse olimpica è riuscito più volte a migliorare il proprio record personale.

“Ci tengo a sottolineare – afferma Dal Soglio – che Zane è uno dei pochi atleti italiani arrivati alle olimpiadi da non militari, ciò significa essere disposti a fare grandi sacrifici e credo che sia un grande segno di attaccamento ai colori della nazionale”. Secondo l’allenatore il 25enne, che può fare affidamento su una grande tecnica, ha saputo esprimere tutto il suo potenziale nell’appuntamento più importante della stagione. Ora sarà necessario stabilizzare le misure raggiunte ma i margini di miglioramento sono notevoli: “Non pongo limiti, ricordo la prima gara in Friuli, proprio a Triste, prima della gara andammo davanti alla porta della casa da dove negli anni ‘50 era partito suo nonno. A queste olimpiadi Zane ha fatto un capolavoro, avrebbe potuto arrivarci anche con la maglia sudafricana ma ha scelto l’Italia per via delle sue radici”.

Da parte sua il 25enne ha le idee molto chiare: “I prossimi obiettivi? Mondiali, Europei e le prossime olimpiadi ma per arrivare preparato dovrò continuare ad approcciare con il massimo impegno ogni allenamento e prendere molto seriamente tutte le competizioni. Posso dire che continuerò a lavorare duro cercando di dare tutto me stesso in allenamento, voglio raggiungere il top”. In un’intervista rilasciata dopo aver stabilito il proprio record personale Weir, riferendosi a Dal Soglio, ha creato inconsapevolmente una crasi “allenamentore”, una parola che mette insieme “allenatore” e “mentore”. In fondo è tutta qui l’essenza della coppia formata dall’atleta e dal suo allenatore: una coppia che nella sua semplicità condita con tanta concretezza potrebbe riportare all’Italia una medaglia che manca da troppo tempo.