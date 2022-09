A 10 anni Marco Battistin ottiene il primo posto del campionato italiano Supermoto Fmi

TRENTO. Marco Battistin a soli 10 anni è un piccolo campione di moto. Nei giorni scorsi, infatti, a Pomposa è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto del campionato italiano Supermoto FMI (Federazione Motociclistica Italiana) nella categoria S Junior 65cc.

La supermoto è una specialità che unisce la guida su pista asfaltata al motocross. Marco ha vinto tutte le gare che ha disputato quest'anno per il campionato italiano e sta partecipando anche al campionato Triveneto, dove attualmente è tra i primi posti in classifica generale. Corre da quando ha 8 anni e la sua bravura ha varcato anche i confini nazionali. Lo scorso anno, infatti, ha disputato anche il campionato svizzero arrivando secondo e qualche gara in Francia.

Si allena con la moto da cross a Pietramurata e Bolzano, oltre che su asfalto nella pista di Ala Karting e Bolzano. Ma non solo. Il piccolo campione è anche socio di un'importante associazione che da qualche anno sta portando avanti la propria attività in Trentino. Si tratta di “Bfree” l'organizzazione messa in campo nel 2019 che ha tra i suoi obiettivi quella di promuove la velocità ma solo ed unicamente in pista.

L'attività è legata alle moto sportive, piccole e grandi. Attraverso questa disciplina viene data un'opportunità di "crescita consapevole" a bambini e ragazzi fino alla maggiore età. “Vogliamo fare prevenzione dalle dipendenze, incontrando i ragazzi nelle scuole ed organizzando serate dedicate anche ad un pubblico adulto – spiega uno dei fondatori, Mirco Sadler - con il supporto di operatori professionisti del settore. Vogliamo offrire un primo approccio alla guida in moto, per stimolare il bambino o ragazzo ad usare la testa e a divertirsi nel modo giusto. Vogliamo dare un'opportunità positiva a chi non è in grado di costruire la propria passione da solo, a chi ha problemi in famiglia e a tutte le persone che vogliono darsi da fare, ma non sanno come fare. Facciamo anche diverse attività nel sociale, collaborando con associazioni del settore. Per questo ci definiamo un moto club atipico”.