Calcio serie C. Il Trento perde a Pordenone, i neroverdi passano con la doppietta di Deli

Foto di Ac Trento

PORDENONE. Sconfitta per il Trento, i gialloblù perdono a Pordenone e restano in piena zona playout del campionato di serie C. La sfida, valida per il turno numero nove del girone d'andata, viene decisa nel secondo tempo dalla doppietta di Deli. La formazione di Tedino resta così a 8 punti.

Dopo il cambio alla guida tecnica e la vittoria contro la Pro Patria, il Trento si ferma a Pordenone. I gialloblù centrano un palo con Ballarini e, sul punteggio ancora di 0 a 0, sfiorano il vantaggio con Brighenti ma poi ci pensa Deli a fissare il punteggio sul 2 a 0 a favore dei padroni di casa.

Archiviate due trasferte consecutive, il Trento ritorna in campo domenica 23 ottobre. Al Briamasco arriva il Piacenza per una delicata partita salvezza.

CLASSIFICA: Renate 18, Padova 17, Lecco 17, Pordenone 17, ArzignanoChiampo 16, FeralpiSalo 16, Sg City Nova 15, Novara 14, Pergolettese 14, Pro Vercelli 14, Vicenza 14, Pro Patria 12, Pro Sesto 11, AlbinoLeffe 10, Juventus NextGen 9, Mantova 8, Trento 8, Triestina 7, Virtus Verona 5, Piacenza 3

PORDENONE - TRENTO 2-0 (0-0)

Reti: 26’st e 47’st Deli

Pordenone (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi (13’st Deli), Burrai (24’st Giorico), Pinato (33’st Biondi); Zammarini; Magnaghi (33’st Dubickas), Piscopo (13’st Candellone).

A disposizione: Martinez, Turchetto, Maset, La Rosa, Biscontin, Ingrosso, Baldassar.

Allenatore: Domenico Di Carlo.

Trento (3-5-1-1): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia Tena; Galazzini, Ballarini (30’st Ianesi), Cittadino (15’st Mihai), Damian, Fabbri; Belcastro (15’st Saporetti); Bocalon (15’st Brighenti).

A disposizione: Tommasi, Ruffo Luci, Matteucci, Dalla Francesca, Scirè.

Allenatore: Bruno Tedino.

Arbitro: Panettella di Bari (Assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Toce di Firenze. IV Ufficiale: Bellò di Castelfranco Veneto).

Note: serata calda. Campo in perfette condizioni. Spettatori 600 circa. Ammoniti Giorico (P), Ajeti (P) , Ferri (T), Ballarini (T), Mihai (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 8 a 3 per il Pordenone. Recupero 0’ + 4’.