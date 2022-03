Dalle Hawaii alla Paganella, in Trentino il mondiale di triathlon. Dopo 25 anni cambia la ''capitale'' di XTerra: ''Decisione che ci carica di responsabilità ma siamo pronti''

MOLVENO. Per la prima volta in 25 anni, XTerra cambia location: la finale mondiale si sposta dalle spumeggianti onde delle Hawaii alle vette del Trentino. Le date in calendario sono quelle del prossimo 1 e 2 ottobre.

Dopo aver celebrato venticinque consecutive finali di successo nella leggendaria isola di Maui, gli eventi XTerra e la World Championship cross di triathlon approdano a Molveno, mentre la fase conclusiva dell'europeo è in agenda a Prachatice in Repubblica Ceca.

Diversi i fattori sono stati considerati nella decisione e tra questi la facilità per gli atleti di raggiungere il luogo e la conseguente riduzione nel consumo di carbonio hanno giocato un ruolo centrale. E così sarà il Trentino a ospitare questo evento di punta.

"Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta in Europa la finale del campionato del Mondo XTerra 2022. Il mondo del cross triathlon - commenta Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing - competerà all’interno di un magnifico ambiente naturale, con modalità sostenibili, valorizzando così il Trentino, l'Altopiano della Paganella e il bellissimo lago di Molveno. La forza mediatica di questo evento porterà le immagini di questa terra in oltre 170 Paesi del mondo attraverso più di 90 emittenti, riaffermando un Trentino vera e propria palestra a cielo aperto, pronta ad accogliere gli amanti dell’outdoor endurance di tutto il mondo".

Dal 2022 in poi l'XTerra World Championship si sposterà in una nuova destinazione ogni 2 o 3 anni per consentire a più Paesi di creare un legame duraturo che aiuti a costruire una comunità più ampia e diversificata, legata dalla passione per l'avventura all'aria aperta.

"Per il nostro ambito turistico - dice Michele Viola, presidente dell’Azienda per il turismo Dolomiti Paganella - è veramente un onore poter accogliere l’XTerra World Championship. Dall’oceano Pacifico che bagna l’Isola di Maui, alle acque cristalline del lago di Molveno nel quale si specchiano le guglie delle Dolomiti di Brenta, il passaggio di testimonial è straordinario e ci carica di responsabilità. Siamo però convinti che grazie alla tenacia e all’accoglienza della nostra comunità, all’esperienza maturata in questi anni nell’organizzazione di grandi eventi sportivi e alla straordinaria bellezza del nostro territorio, saremo prontissimi per lanciarci in questa nuova e affascinante sfida".

La Paganella è pronta a diventare la capitale del triathlon. "Accogliamo con soddisfazione - spiega Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon - la decisione di portare in Italia e in particolare nel Trentino la finale mondiale - - una decisione che ci rende fieri di poter continuare ad aprire il nostro territorio a grandi eventi e di poter avvicinare in questa stagione alla nostra comunità italiana un'altra emozionante manifestazione internazionale insieme alla World Triathlon Cup di Arzachena a maggio, gli Europei e World Cup di Winter Triathlon ad Asiago il prossimo 18-19 febbraio e all’Europe Triathlon Cup a Caorle sempre a maggio. Il Trentino può offrire nuovamente la splendida cornice vissuta lo scorso settembre agli Europei. Questa nuova opportunità è la dimostrazione di come il nostro movimento, gli organizzatori italiani e il nostro Triathlon stiano crescendo e siano pronti per affrontare le più importanti sfide organizzative mondiali".

Una decisione dettata anche dall'emergenza Covid. "La pandemia - dice J-D Cousens, vice presidente XTerra per le strategie di marketing - ha creato difficoltà nei viaggi e ci ha dato una chance per riflettere sul brand e considerare il modo più responsabile di andare avanti. Dopo aver preso in esame diversi aspetti, in particolare la nostra impronta ecologica e l’accessibilità per gli atleti, ha preso senso l’idea di spostare il World Championship da Maui, per ora. Abbiamo una grande community in Europa e vogliamo in qualche modo ringraziarla per averci supportato in questi anni rendendo accessibile e affrontabile il viaggio per gli atleti e le loro famiglie”.