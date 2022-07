Giro d'Italia donne, la maglia rosa Van Vleuten vince la tappa Rovereto-Aldeno e consolida il primato in classifica generale

ALDENO. La campionessa olandese Annemiek van Vleuten (Movistar team women) conquista la sua seconda tappa nel Giro d'Italia donne e consolida la maglia rosa dopo l’arrivo in solitaria sotto il traguardo di Aldeno. La leader della corsa chiude davanti a Marta Cavalli (Fdj Nouvelle - Aquitaine Futurscope), che ora si porta in seconda posizione nella classifica generale, e Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo).

La campionessa olandese, classe 1982, si aggiudica l’ottava tappa del Giro Donne 2022, la “Rovereto - Aldeno”, lunga 104,7 chilometri, con il tempo di 3:02:16, a 58’’ di vantaggio su Marta Cavalli mettendosi sulle spalle anche la maglia ciclamino.

Confermate la maglia verde a Elise Chabbey (Canyon/Sram Racing), la Bianca a Niamh Fisher-Black (Sd Worx) l’Azzurra a Marta Cavalli.

Si è aggiudicata il Gran Premio della Montagna di Categoria 2 a Passo Bordala, a quota 1.250 metri, è stata Kristen Faulkner (Team Bikeexchange – Jayco), prima anche a tagliare il traguardo volante al 72,9 chilometro al primo ingresso di Aldeno; il secondo Gran Premio della Montagna di Categoria 2 a quota 769 metri al lago di Cei è andata invece appannaggio di Annemiek van Vleuten.

Altra frazione domani, sabato 9 luglio, sulle strade del Trentino con i 112,8 chilometri da San Michele all'Adige a San Lorenzo Dorsino, tappa regina della corsa rosa prima del gran finale di Padova.

La nona tappa parte così a San Michele all’Adige alle 10.55 a quota 204 metri e dopo 10 chilometri a Mezzolombardo le atlete devono affrontare 800 metri di dislivello lungo 12 chilometri di tracciato che culminano con il Gran Premio della Montagna di Categoria 2 a quota 1.032 metri al chilometro 22,8.

Dopo una tortuosa discesa che tocca Andalo, Molveno e San Lorenzo Dorsino, dove viene attraversato il traguardo in verso opposto rispetto all’arrivo, la gara scende sotto quota 500 metri per poi affrontare un altro Gpm di Categoria 2: oltre 500 metri di dislivello racchiusi in una decina di chilometri di percorso che arrivano fino al Passo Duron al chilometro 62,4.

Dopo una discesa che porta a Ponte Fiume Sarca, al chilometro 76,2 è presente un traguardo volante a Vigo Rendena mentre al chilometro 80 inizia la vera sfida: la salita verso il Gran Premio di Categoria 1 a Passo Daone al km 86,9, Cima Coppi del Giro Donne 2022 a quota 1.291 metri.

La tappa prosegue ancora per 30 chilometri tra le montagne del Trentino prima di arrivare al traguardo a San Lorenzo Dorsino. L’arrivo è previsto per le 14.15.