I “pirati” del St. Pauli in ritiro in Alto Adige: la squadra di calcio completerà la preparazione in vista della nuova stagione

La squadra di calcio del St. Pauli ha deciso che completerà la preparazione in Alto Adige. Dal 3 al 10 luglio, i “pirati” di Amburgo sbarcheranno nel comune di San Leonardo in Passiria

Foto Facebook - credit St. Pauli

SAN LEONARDO IN PASSIRIA. L’ultima stagione hanno sfiorato la promozione in Bundesliga, con il salto di categoria che è sfumato solo nelle ultime giornate, ora la squadra di calcio del St. Pauli ha deciso che completerà la preparazione in Alto Adige. Dal 3 al 10 luglio, la squadra dei “pirati” di Amburgo sbarcherà nel comune di San Leonardo in Passiria, circa 20 chilometri da Merano.

La polisportiva tedesca con sede nell’omonimo quartiere di Amburgo, diventata famosa soprattutto per la squadra di calcio ma che vanta altre compagini fra cui rugby, baseball, scacchi, ciclismo, pallamano e altri sport, è molto apprezzata anche all’estero. Infatti la squadra, oltre a essere molto legata al suo quartiere, è diventata un simbolo essendo stata fra le prime società di calcio a bandire le tifoserie di estrema destra dal proprio stadio.

In pochi anni il St. Pauli, anche grazie alle tantissime iniziative solidali (soprattutto in favore di disoccupati, migranti e comunità lgbtq) e alla sua tifoseria dichiaratamente antifascista, è diventata un vero e proprio fenomeno cult. Fra i tratti distintivi anche il simbolo da cui prendono il nome i sostenitori: il Jolly Roger, cioè il teschio con le ossa incrociate, che in varie forme fu la bandiera dei pirati che solcavano i mari dei Caraibi e non solo.

Il St. Pauli, che in Alto Adige completerà la preparazione in vista dell’inizio anticipato (causa Mondiali in Qatar) della Zweite Liga (la Serie B tedesca), dovrebbe avere in programma anche alcune amichevoli che però sono ancora da definire.

In Trentino invece saranno presenti diversi club di Serie A. Il Napoli sarà a Dimaro (8-19 luglio, poi in agosto a Castel di Sangro), la Fiorentina si troverà a Moena in Val di Fassa (10-24 luglio) e l’Hellas Verona farà tappa a Primiero San Martino di Castrozza (3-17 luglio), mentre il Bologna sarà a Pinzolo (6-17 luglio) e la Cremonese a Dimaro (21-31 luglio).