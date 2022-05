Il Bologna torna in ritiro a Pinzolo: dal concerto di Ron per Lucio Dalla alle prime amichevoli ecco quel che succederà

PINZOLO. E sono quattro: il Bologna ha deciso che anche in questa stagione il loro ritiro estivo sarà a Pinzolo. I rossoblù allenati da Sinisa Mihajlovic arriveranno il 6 e partiranno il 17 luglio a conclusione di una permanenza di oltre dieci giorni e di un programma fitto di iniziative ed eventi per gli ospiti e gli appassionati di calcio.

Tra i momenti da non perdere, il 9 luglio in piazza San Giacomo, il concerto di Ron che canterà Lucio Dalla a dieci anni dalla scomparsa del cantautore bolognese. Altri appuntamenti da segnare già in agenda sono venerdì 8 luglio la passeggiata gastronomica per le vie di Pinzolo organizzata dalla Pro loco di Pinzolo, la prima partita amichevole di sabato 9, la serata con mister Mihajlovic, lo staff e i bambini venerdì 15, il sempre atteso e partecipato saluto della squadra accompagnato dalla notte rossoblù previsto sabato 16 e, infine, domenica 17 luglio, il secondo incontro amichevole prima di lasciare Pinzolo alla volta di Bologna.

Il ritiro precampionato che si svolgerà l’estate prossima conclude la collaborazione triennale attualmente in essere tra l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e il Bologna Football Club 1909, una partnership importante che ha permesso a Pinzolo e all’ambito turistico di Madonna di Campiglio di rinsaldare i legami con una città, Bologna, e una regione, l’Emilia Romagna, tra le prime in termini di arrivi e presenze turistiche sia in estate che in inverno. La presenza del team guidato da Mihajlovic è stata, inoltre, un modo per valorizzare le strutture sportive di Pinzolo che, costruite, migliorate e potenziate nel tempo, hanno fatto del Centro sportivo “Pineta” un luogo ideale e all’avanguardia per svolgere al meglio la preparazione atletica degli sportivi professionisti e molto ricercato dalle più importanti squadre del mondo del calcio.

In previsione del ritiro è stata studiata una “Proposta fan club” per i tesserati al Bologna Fc 1909 e al Centro Bologna Club, che prevede, tra le varie opportunità, sconto del 50% sulla passeggiata gastronomica di venerdì 8 luglio e, a seguire, torta al Paladolomiti insieme alla squadra, sconto del 50% sui biglietti delle partite (prezzo pieno 10 euro, prezzo scontato 5 euro) e, per chi soggiorna nelle strutture aderenti al fondo di gestione di Azienda per il Turismo, scontistiche sull’acquisto della DoloMeet Guest Card, la card elettronica che permette di utilizzare gratuitamente o con lo sconto tanti servizi quali escursioni con guida a piedi o in bicicletta, mobilità, impianti di risalita.

“La collaborazione con il Bologna - ha affermato il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini - è stata sempre positiva sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali con i dirigenti della squadra che in termini di opportunità per far conoscere il nostro territorio e le sue attrattive turistiche attraverso uno sport tanto amato come il calcio”.

L’Assessore ai Grandi eventi del Comune di Pinzolo Giuseppe Corradini ha invece posto l’attenzione sul variegato programma collaterale al ritiro che presenta, per l’edizione dell’estate 2022, numerose novità tra le quali la proposta dedicata ai tesserati e fans del Bologna e la qualità delle iniziative in programma come il concerto del celebre cantautore Ron.

“Ogni edizione dei ritiri - ha aggiunto il Presidente di Azienda per il Turismo Tullio Serafini - è stata accompagnata da un programma di comunicazione e marketing finalizzato a promuovere tutto il nostro ambito turistico sia per quanto riguarda il prodotto sci-inverno che quello estivo”. Ad organizzare il ritiro è l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio insieme al Comune di Pinzolo, al supporto di Dolomiti Sport Event e con la collaborazione della Pro loco di Pinzolo per il programma di iniziative ed eventi.