Olimpiadi di Pechino, il trentino Mosaner e l'ampezzana Costantini centrano altri due successi

CORTINA. Ancora due vittorie per la coppia azzurra composta dal trentino Amos Mosaner e dalla ampezzana Stefania Costantini che, in questo modo, fanno ''4'' e si portano in testa alla classifica, a punteggio pieno, e puntano dritti alle semifinali. Sta proseguendo alla grande il percorso della nazionale di curling nel doppio misto alle Olimpiadi di Pechino. Dopo i due successi nella prima giornata contro Stati Uniti e Svizzera, la squadra allenata da Violetta Caldart ha superato 11-8 la Norvegia e 10-2 la Repubblica Ceca. Successi su successi per la coppia azzurra.

E oggi un grande in bocca al lupo all'ampezzana Costantini e all'altro atleta di Cortina Mattia Gaspari, nazionale di Skeleton, è arrivato dall'Ulss1 Dolomiti. Entrambi, infatti, sono stati testimonial della campagna vaccinale dell'azienda sanitaria bellunese e rappresentano un esempio soprattutto in tempi in cui atleti blasonati si oppongono, si ergono a paladini dei no vax o lanciano messaggi egoistici della serie ''io sono un atleta, sono sportivo, mi vaccino solo perché devo''. Da un lato, per esempio, un campione come Djokovic e dall'altro la sciatrice italiana Federica Brignone che ha dichiarato: ''Mi sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le Olimpiadi sono troppo importanti, quindi zero polemiche. Voglio andare in Cina soltanto per sciare e provare a vincere“.

''Un grande in bocca al lupo agli atleti alle Olimpiadi invernali di Pechino - comunica l'Ulss1 - ed in particolari ai testimonial della nostra campagna vaccinale: gli ampezzani Stefania Costantini e Mattia Gaspari. Quest’estate, infatti, Stefania Costantini, Curling Nazionale Femminile e Double Mix e Mattia Gaspari, Nazionale Skeleton, hanno aderito con entusiasmo alla campagna #WpertuttiNOI per la promozione della vaccinazione anti covid nelle territorio delle Dolomiti,

mettendoci la faccia attraverso un fresco invito a vaccinarsi con videomessaggi.

Ecco i loro contributi:

Stefania Constantini (Nazionale curling)

Mattia Gaspari (Nazionale italiana skeleton)

''Un grande in bocca al lupo perché l’esperienza di Pechino possa essere ricca di soddisfazioni per questi nostri giovani atleti di Cortina, campioni sul ghiaccio e testimonial per la promozione della salute di questa comunità''.