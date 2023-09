Arriva il Campionato nazionale Ana di corsa in montagna a staffetta: "Il territorio darà il meglio di sé tra natura, panorami e ospitalità di sicuro livello"

La 45esima edizione del Campionato nazionale Ana di corsa in montagna a staffetta sbarca sull'Altopiano di Brentonico. L'appuntamento è organizzato per sabato 9 e domenica 10 settembre

BRENTONICO. Il Comune di Brentonico e gli Alpini sono pronti a ospitare il 45esimo Campionato nazionale Ana di corsa in montagna a staffetta. Il percorso si sviluppa lungo 7,5 chilometri e un dislivello di circa 340 metri, con partenza e arrivo al parco Cesare Battisti, passando per il Campo sportivo e le località Visegn verso la strada per Bordina, Remul, Festa, Doss Robiom, i Calpi (Qui info).

L'appuntamento è previsto per sabato 9 e domenica 10 settembre. Il compito organizzativo è stato affidato alla Sezione locale dall’Ana nazionale e dalla Sezione Ana di Trento, compito che il gruppo conta di svolgere con passione e disciplina, coadiuvati dai Gruppi Ana della Vallagarina. Particolarmente gradito è giunto l’incoraggiamento del presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, che ha riconosciuto la speciale esperienza del Gruppo Ana di Brentonico, oltre alla qualità della location "perfetta di questo bel paese trentino" che ospita il cimento atletico.

Altrettanto importante è l’appoggio della Sezione Ana di Trento che attraverso il presidente Paolo Frizzi ha assicurato che "Brentonico e tutto il Trentino sapranno dare il meglio di sé, offrendo agli ospiti natura, panorami e ospitalità di sicuro livello". Una soddisfazione anche per il Comune di Brentonico che ospita l’iniziativa.

"E' un piacere per noi sostenere eventi sportivi di questo tenore che fanno bene al territorio e offrono un’ulteriore occasione per mostrare e promuovere la ricchezza del nostro Altopiano di Brentonico - commenta Giulio Prosser, presidente dell'Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo - meta ideale anche per gli sportivi e gli amanti dell’attività all’aria aperta, per un turismo di qualità, in costante crescita, ma in equilibrio con il territorio".

Il programma prevede un intenso calendario per sabato 9 e domenica 10 settembre. Sabato alle 16 ci sarà l’ammassamento alla sede degli Alpini in piazza della chiesa di Brentonico, dove avrà luogo l’alzabandiera e da dove partirà la sfilata per le vie del centro con l’apposizione di una corona al monumento per i Caduti in guerra. Alle 17.15 è previsto il saluto delle autorità: dopo l’intervento del Capogruppo Ana di Brentonico, interverranno il sindaco, il presidente della Provincia, il Responsabile della commissione sportiva nazionale Ana e concluderà il presidente della Sezione Ana di Trento. E domenica 10 settembre alle 8 è previsto il ritrovo degli atleti al parco Cesare Battisti; tra le 8.45 e le 10 partiranno gli atleti lungo il percorso previsto dalla gara. Alle 12 la cucina alpina fornirà il classico rancio. Alle 14.30 sono fissate le premiazioni del 45esimo Campionato nazionale Ana di corsa in montagna a staffetta, sia per i soci ordinari Ana, che per gli Aggregati e per i Militari che sono ammessi alla Corsa come ora indicato.

La gara. Il regolamento tecnico prevede una Corsa in montagna “a staffetta”, ognuna delle quali sarà composta da due o tre atleti, a seconda delle categorie dei partecipanti. Potranno infatti partecipare i Soci ordinari Ana con cartellino agonistico riconosciuto dal Coni o in possesso di altro certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistico. Anche gli Aggregati (soci amici dell'Ana) sia maschili che femminili sono ammessi alla competizione, così come i militari in servizio alle truppe alpine. Il titolo di campione italiano di corsa in montagna “a staffetta” sarà assegnato alla staffetta di Soci ordinari alpini formata da tre atleti. Anche per gli Aggregati è previsto un importante riconoscimento: il Trofeo “Conte Calepio”.