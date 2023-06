Elisa Longo Borghini mette la settima: ancora tricolore a cronometro. La trentina Letizia Paternoster chiude in sesta posizione

COMANO TERME. E' Elisa Longo Borghini la campionessa italiana a cronometro sulle strade del Trentino. L'atleta della Trek Segafredo ha conquistato la maglia tricolore per la settima volta in carriera.

La seconda giornata dei campionati italiani di Comano Terme (22-25 giugno) ha sorriso ancora una volta alla favorita della vigilia, che sull’impegnativo percorso di 25,7 chilometri allestito dagli organizzatori del Gs Alto Garda ha fatto la differenza nel tratto in salita verso il passo San Udalrico.

Alle spalle della 32enne nativa di Verbania, che ha concluso la prova in 37’44” alla media di 40,87 Km/h, si è classificata la grande avversaria, la portacolori della Fdj Marta Cavalli (+ 47”), oramai totalmente ristabilita dopo l’infortunio subito al Tour de France dell’anno passato.

"Ogni vittoria - commenta Elisa Longo Borghini - è sempre speciale ai Campionati Italiani. Ora sono 10 i successi: 7 a cronometro e 3 in linea. Il percorso mi è piaciuto sin da subito, era adatto alle mie caratteristiche. Ho cercato di controllare la situazione nel primo strappo per poi dare tutto nel successivo falsopiano".

Terzo gradino del podio per una sorprendente Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) a 1’10”, a proprio agio sia nei tratti in salita che nel finale pianeggiante. Quarto posto per Vittoria Guazzini (Fiamme Oro), sesta la trentina Letizia Paternoster (Fiamme Azzurre). Deludente la prova di Vittoria Bussi (Open Cycling Team), 12sima e mai in lotta per le prime posizioni.

E' Carlotta Cipressi (Uae Development Team) a laurearsi invece campionessa italiana U23, concludendo la cronometro all'undicesimo posto assoluto.