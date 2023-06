In palio 9 titoli tricolori, atteso protagonista Filippo Ganna a Comano Terme. In Trentino i campionati italiani di ciclismo su strada

Dal 22 al 25 giugno in Trentino andranno in scena i Campionati Italiani di ciclismo su strada tra Comano Terme, centro logistico e organizzativo dell’evento, Garda Trentino, Giudicarie Esteriori e Valle dei Laghi. In palio 9 titoli in 4 giornate di gara tra prove in linea Donne e Uomini Elite e cronometro, Filippo Ganna l’atteso protagonista

COMANO TERME. Terra di grandi campioni e di ciclismo ai massimi livelli, dal Tour of the Alps al Giro d’Italia, senza dimenticare gli Europei 2021, fino al fuoristrada con la coppa del mondo di mountain bike e Ciclocross in val di Sole e di Enduro in val di Fassa e i campionati italiani mtb Marathon in Valsugana, il Trentino aggiunge nel 2023 un’ulteriore perla a un calendario di eventi su due ruote già straordinario.

“Il segreto più grande del Trentino per portare sul territorio eventi di questa portata è quello di dare risposte dirette e immediate, oltre a un’ottima organizzazione. Il ciclismo è una vetrina unica a livello nazionale e all’estero, su cui noi puntiamo a 360°. Sono convinto che i Campionati Italiani su Strada offriranno quattro giorni bellissimi, ma anche molto impegnativi: cruciale sarà l’attenzione alla sicurezza, tema che per noi è fondamentale. Dall’altra parte, visti anche i numeri di tesserati per il fuoristrada, con il Campionato Italiano Marathon MTB potremo mostrare un territorio straordinario, anche se magari meno conosciuto, come la Valsugana", commenta l'assessore Roberto Failoni, mentre Cordiano Dagnoni, presidente Federazione ciclistica italiana, prosegue: "Per la Federazione il Trentino è una garanzia: qui abbiamo il supporto di persone competenti, appassionate, disponibili e soprattutto di un territorio che, a seconda della disciplina, offre sempre la location più appropriata. È stato quindi facile assegnare al Trentino l'evento dal maggior riscontro mediatico fra i Campionati Italiani, quelli su strada. Al tempo stesso, il Marathon incontra una disciplina molto importante nella nostra Federazione, con il 56% dei tesserati legati oggi al mondo fuoristrada".

Dal 22 al 25 giugno, il Trentino torna infatti ad ospitare i campionati italiani di ciclismo su strada a Comano Terme, centro logistico e organizzativo dell’evento Tricolore che coinvolgerà anche i territori del Garda Trentino, della Valle dei Laghi e delle Giudicarie Esteriori.

"E' un piacere ospitare eventi che raccontino il nostro territorio, scelto dai grandi campioni non solo per le manifestazioni sportive ma anche per le loro vacanze. Con questi eventi mettiamo in moto il ‘sistema trentino’, fatto di volontariato e associazioni, che porta grandi risultati riconosciuti da tutti", dice Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, quindi l'amministratore delegato Maurizio Rossini aggiunge: "I trentini hanno una grande passione per lo sport, e il ciclismo è quello che permette di promuovere il territorio e darvi risalto come nessun altro. Per questo motivo abbiamo coinvolto territori bellissimi ma magari meno conosciuti come Comano o la Valsugana per ospitare eventi importanti come i Campionati Italiani di Ciclismo su Strada e MTB Marathon: il ciclismo si configura così come driver fondamentale per mostrare le bellezze del territorio".

Un programma molto serrato con l'evento che scatterà giovedì 22 giugno a Sarche con le gare a cronometro riservate ad Allievi, Juniores, Uomini U23 e Uomini Elite. Venerdì 23 giugno, il calendario delle cronometro si concluderà a Sarche con la gara Donne Elite. Sabato 24 giugno è invece in programma la prova in linea Uomini Elite con partenza e arrivo a Comano Terme. Chiusura affidata domenica 25 giugno alla prova in linea Donne Elite, ancora con partenza e arrivo a Comano Terme. Non solo strada, il Trentino e la Valsugana si preparano anche per i campionati italiani di mtb marathon in programma il 29 luglio a Telve.

Alle spalle della nuova impresa tricolore c’è il Gs Alto Garda, la società organizzatrice protagonista del successo del Tour of the Alps, guidata dal presidente Giacomo Santini e dal general manager Maurizio Evangelista, in costante sinergia con la Provincia di Trento, Trentino Marketing e Azienda per il turismo Garda Dolomiti.

Nove titoli in palio a Comano come gli anni che sono trascorsi dall’ultima edizione dei Campionati Italiani ospitata dal Trentino, quando a Fondo, sulle strade del Trofeo Melinda, si impose Vincenzo Nibali, che poi in maglia tricolore andò a trionfare al Tour de France. Prima ancora, si ricordano i precedenti del 2013, sempre tra Val di Sole e Val di Non e sulle strade del Trofeo Melinda, del 2012 con l’ultima edizione della Settimana Tricolore in Valsugana e del 1994 ancora in Val di Non.

“Dopo il nuovo successo del Tour of the Alps - spiega Giacomo Santini, presidente Gs Alto Garda - il nostro gruppo ha affrontato con entusiasmo la sfida di questi campionati italiani. Con la compresenza di diversi eventi nelle giornate dei Tricolori di Comano, stiamo lavorando di concerto con le altre organizzazioni per garantire ordine pubblico e sicurezza: siamo tutti in sintonia su questo fronte affinché questo sia un grande festival del ciclismo, traino straordinario per la visibilità del territorio".

I numeri parlano di oltre 400 atleti al via tra gare in linea e cronometro: un trend in crescita, in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle ultime edizioni. Da Filippo Ganna ad Elisa Longo Borghini, il meglio del ciclismo italiano è atteso a Comano Terme.

"Abbiamo creduto in questa avventura fin dal momento in cui ci è stata prospettata, facendo squadra con i sindaci e la Comunità di Valle", prosegue Silvio Rigatti, presidente dell'Apt Garda Dolomiti. "Crediamo a fondo nelle potenzialità di Comano non solo sul piano del benessere termale, ma anche dell'outdoor: per questo abbiamo creato una speciale pubblicazione con i percorsi del territorio che circolerà in occasione dell'evento".

I due atleti piemontesi, entrambi originari della provincia di Verbania, prenderanno il via sia alla gara in linea che alla cronometro. Di particolare interesse è la scelta del recordman dell’ora di mettersi in gioco anche nella prova – sulla carta – meno adatta alle sue caratteristiche: la prova in linea maschile sembra sorridere ad atleti con le qualità di Filippo Zana, Campione Italiano nel 2022 ad Alberobello e recente protagonista al Giro d’Italia con una vittoria di tappa, e Giulio Ciccone che in caso di vittoria potrebbe riportare la maglia Tricolore sulle strade del Tour de France.

Punteranno a essere protagonisti a Comano Terme anche gli atleti di casa, a cominciare da Matteo Trentin e Gianni Moscon, con quest’ultimo che, dopo un inizio di stagione in ombra, ha una grande opportunità con il “fattore campo” dalla sua. Da tenere d’occhio anche i giovani Andrea Bagioli e Marco Frigo, quest’ultimo emerso proprio sulle strade del Giro d’Italia.

Grande attesa anche per la gara in linea al femminile: se Elisa Longo Borghini è da anni l’assoluta certezza del ciclismo tricolore su percorsi esigenti come quello di Comano, la giovane Gaia Realini, sua compagna di squadra nelle fila della Trek-Segafredo, sarà un’altra atleta da seguire da vicino.

Saranno della partita anche l’esperta Marta Bastianelli, all’ultimo Campionato Italiano della carriera, e le atlete del Team Uae capitanate da Silvia Persico ed Erica Magnaldi. Da non sottovalutare Marta Cavalli, la talentuosa atleta lombarda che si sta ritrovando dopo la brutta caduta del Tour de France 2022. Fuori causa, invece, la Campionessa uscente Elisa Balsamo, ai box dopo la brutta caduta della Ride London Classic.

Serviranno fondo e un ottimo stato di forma per laurearsi campioni italiani nelle due gare in linea, quella riservata agli Uomini Elite (227 chilometri) in programma sabato 24 giugno e la prova Donne Elite (148 chilometri) del giorno dopo, domenica 25 giugno.

Le due prove si decideranno sul medesimo circuito finale di 16 chilometri, che da Comano Terme si snoda verso Fiavè e la salita di Cavrasto (5,6 chilometri al 5,2). Le donne lo ripeteranno in quattro occasioni per un dislivello complessivo della prova di 2.480 metri, mentre gli uomini percorreranno nove giri dell’anello finale per un dislivello complessivo di 3.730 metri.

In precedenza, la gara maschile si svilupperà su un primo circuito di 39 chilometri nelle Giudicarie Esteriori, da percorrere due volte. La prova femminile affronterà invece un tratto in linea di 82,5 chilometri, che dopo la scalata del Passo del Ballino scenderà verso il lago di Garda per poi inserirsi nella splendida Valle dei Laghi e ritornare a Comano Terme.

In entrambi i casi, si tratta di percorsi impegnativi e dal grande pregio paesaggistico, ma non estremi, e che proprio per questo annunciano spettacolo. Non sarà un Campionato Italiano per scalatori puri, bensì un Tricolore aperto a corridori completi, dotati di ottimo fondo e di sagacia tattica.

Anche le cronometro dei Campionati Italiani in Trentino non saranno certo prive di spunti di interesse: ad attendere Elite Uomini e Donne e Uomini Under 23 sarà una prova non lunghissima, 25,7 chilometri, ma certamente impegnativa, e nella quale non è scontato il dominio degli specialisti delle prove contro il tempo. La prima metà di gara si svolge infatti sull’ascesa di Passo San Udalrico, seguita da una discesa veloce condurrà poi di nuovo in fondovalle, lasciando spazio a 7 chilometri pianeggianti e con lunghi rettilinei, in cui chi sa spingere lunghi rapporti potrà fare la differenza.

Protagonisti delle cronometro saranno anche gli Juniores, che affronteranno un segmento di 14,5 Km da Dro a Sarche, e gli Allievi, impegnati sul tratto pianeggiante di 7,1 chilometri che porta dal lago di Cavedine a Sarche.

"Siamo nel cuore della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria che è il ponte tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, e ospitare un evento di questa importanza offre l’occasione di promuovere e dar conoscere questo territorio, grazie anche al forte binomio turismo-ciclismo e alla tematica del benessere", le parole di Flavio Riccadonna, sindaco del Comune di Bleggio Superiore, Alessandro Bazzanella, direttore Terme di Comano: "Per le Terme di Comano associarsi ad un evento di questa statura è una grande opportunità. La nostra intenzione è quella di creare un connubio ancora più forte tra sport e benessere: stiamo lavorando infatti per diventare polo anche la riabilitazione sportiva".

Dopo aver ospitato nel 2021 i campionati europei a Trento e nel 2022 i campionati del mondo di granfondo sempre nel capoluogo, il Trentino punta ai Campionati Italiani come a una perfetta vetrina per mettere in mostra le bellezze paesaggistiche di Comano Terme, del Garda Trentino, della Valle dei Laghi e delle Giudicarie Esteriori. A conferma di ciò l’impegno organizzativo per garantire una copertura tv all'altezza di un evento che si preannuncia ricco di spunti tecnici. Con nove titoli in palio in quattro giornate di gara, i Campionati Italiani su Strada di Comano Terme richiamano il ricordo del format della Settimana Tricolore, che si svolse per l’ultima volta proprio in Trentino, in Valsugana, nel 2012: da allora, mai un numero così importante di titoli era stato assegnato alla stessa rassegna.

Trentino, Garda Dolomiti e le Terme di Comano, insieme alla Cantina Toblino (che fornisce i vini ufficiali della manifestazione), sono gli attori protagonisti di questa bella sfida tricolore che va ad esaltare un intero territorio e le sue eccellenze. Al fianco dell’organizzazione, affidata al G.S. Alto Garda che annualmente realizza il Tour of the Alps, anche tre importanti marchi che da anni hanno puntato sul sempre più affermato gruppo organizzativo dell’Alto Garda: il Consorzio Melinda, Suzuki (che fornisce le vetture ufficiali della manifestazione) e Alè. FSA sarà in strada per garantire l’assistenza neutra. Danno il loro appoggio alla manifestazione anche Hotel Terme di Comano, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia oltre a CasaTua (Gruppo Paterno).

"Quest’anno credo non ci sia un fine settimana durante il quale non sia presente un evento di ciclismo qui in Trentino. Questa è un’ulteriore conferma di come il territorio sposi perfettamente la filosofia delle due ruote, non solo nell’ottica di portare turismo per gli eventi ma anche per scoprire le bellissime ciclabili e i sentieri del territorio", continua Paola Mora, presidente Coni Trentino mentre Maurizio Evangelista, general manager Gs Alto Garda, conclude: "Si tratta di un evento molto impegnativo ma che è un piacere affrontare. La nostra area tecnica ci segnala un ottimo livello di partecipazione, con numeri molto elevati soprattutto a livello giovanile. Inoltre, ci fa piacere notare, anche per un Campionato Italiano esigente registriamo l'adesione di atleti con caratteristiche tecniche differenti: significa che il Campionato Italiano è veramente sentito, e che in tanti sentono la responsabilità di onorarlo. Speriamo che Comano 2023 riveli al ciclismo italiano qualche nuovo elemento di prospettiva".

IL PROGRAMMA

Giovedì 22 Giugno – Sarche

09:00 – Crono Donne e Uomini Allievi

11:30 – Crono Donne e Uomini Juniores

15:30 – Crono Uomini U23

16:45 – Crono Uomini Elite

Venerdì 23 Giugno – Sarche

14:30 – Crono Donne Elite

Sabato 24 Giugno – Comano Terme

11:10 – Prova in Linea Uomini Elite

Domenica 25 Giugno – Comano Terme

13:00 – Prova in Linea Donne Elite