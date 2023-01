La coppa del Mondo di corsa in montagna arriva in Trentino, l'Unione sportiva Primiero centra l'organizzazione della manifestazione iridata

Foto di Newspower

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Arriva in Trentino la coppa del Mondo di corsa in montagna. E' la valle del Primiero a ospitare la competizione iridata.

"Siamo molto orgogliosi e contenti di organizzare in Valle di Primiero un evento così prestigioso come una coppa del Mondo di corsa in montagna – spiega Luigi Zanetel, presidente del comitato organizzatore – la candidatura è nata in seguito alla Primiero Dolomiti Marathon. Ora stiamo definendo i dettagli e tutto il comitato è entusiasta per i prossimi eventi estivi. Partiremo con la Primiero Dolomiti Marathon il 1 luglio, dopodiché il 30 settembre ci sarà il grande appuntamento di coppa del Mondo".

L’Unione sportiva Primiero, dopo aver organizzato numerose coppe del Mondo di arrampicata, i campionati mondiali juniores di corsa orientamento nel 2009, i campionati mondiali studenteschi del 2011, ben 7 edizioni della Primiero Dolomiti Marathon, tante edizioni della Ski Sprint e applauditi eventi a livello nazionale, è pronta al grande debutto nel circuito di coppa del mondo di corsa in montagna.

Il 30 settembre è in programma il Primiero Dolomiti Trail, inserito nel calendario 2023 Valsir Mountain Running World Cup che prevede 17 gare dislocate in 8 Paesi da giugno a ottobre. L’assegnazione è stata ufficializzata lo scorso 20 dicembre da parte della Wmra – World mountain running association.

L'abitato di Fiera di Primiero ospiterà la partenza e l’arrivo dell'appuntamento Primiero Dolomiti Trail, unico evento italiano "Classic Silver Label" che farà scoprire l’incantevole località dolomitica ai runners di tutto il mondo.

La manifestazione sarà dunque un’importante vetrina per l’intero territorio della valle del Primiero con lo sfondo delle Pale di San Martino lungo una variante del noto percorso Family Trail della Primiero Dolomiti Marathon, che scatterà per l’ottava volta il 1 luglio.