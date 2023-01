"Nati e cresciuti al campetto, ma non trovavamo più il tempo di giocare a basket". I cugini Consoli, fondatori di Balllin'3, primo campionato 3 per 3 in Trentino

Gianluca e Alessandro Consoli sono i fondatori di Ballin'3, un insieme di leghe di basket 3 per 3 che permette a tanti appassionati di giocare ogni settimana a una pallacanestro meno impegnativa rispetto al classico campionato sportivo. Nato nel 2018, quest'anno si espanderà in altre province italiane a partire da Bolzano ma anche a Napoli: "Permettere a ex-giocatori come noi o anche semplici appassionati di trovarsi e giocare, ma con meno vincoli"

Foto (sx) di Soliman Magdi Photography

TRENTO. Il sogno sportivo di due ragazzi trentini diventa realtà. Gianluca e Alessandro Consoli, cugini appassionati da sempre di basket, sono i fondatori di Ballin'3, un insieme di leghe di basket 3 per 3 che permette a tanti appassionati di giocare ogni settimana a una pallacanestro meno impegnativa rispetto al classico campionato sportivo.

Ballin'3, nato e cresciuto nella provincia di Trento, nel 2023 si espanderà in altre province italiane a partire dalla provincia di Bolzano ma anche a Napoli dove verranno strutturate due leghe distinte.

"A febbraio avremo 4 campionati differenti perfettamente operativi ma stiamo già lavorando con altre province per raddoppiare i numeri entro settembre 2023", racconta Gianluca Consoli: "Io e Alessandro abbiamo sempre amato la stagione estiva, il campetto e giocare con il nostro gruppo di amici. Questa nostra voglia di creare situazioni per trovarci e giocare ci ha portato all'inizio, ormai 10 anni fa, ad organizzare alcuni tornei durante l'estate"

Il punto di svolta è capitato 6 anni fa quando entrambi furono costretti a smettere di giocare durante l'anno sportivo per incompatibilità di orario degli allenamenti e/o partite e gli impegni di famiglia e di lavoro. La passione però era troppa e i giovani trentini hanno pensato di creare qualcosa che potesse essere una soluzione per tante persone che, come loro, non potevano permettersi di star dietro ai ritmi di una "normale" squadra sportiva ma che, in questo modo, sarebbero riusciti a ritagliarsi una serata a settimana per questa attività.

L'idea è circolata nella testa dei cugini per tanti mesi. Poi un incontro fortuito con lo staff del Csi di Trento, che supporta le attività sportive nella provincia, crea l'occasione giusta per far nascere, nel 2018, il primo campionato di basket 3 per 3 in Trentino.

Ogni campionato Ballin'3 richiede un impegno singolo infrasettimanale serale. L'iscrizione avviene attraverso un'apposita applicazione e può essere individuale o effettuata da un gruppo di amici creando una propria squadra. I campionati durano dalle 5 alle 8 settimane e prendono il nome di Seasons, stagioni; a gestire tutto, un sistema informatico realizzato grazie alla grande esperienza pluriennale.

"La nostra mission - dichiara Alessandro - è quella di permettere a ex-giocatori come noi o anche semplici appassionati di basket 'nati e cresciuti al campetto' di avere una casa per trovarsi e giocare, senza sacrificare la competitività ma con meno vincoli. Questo è il nostro segreto, perché ci rivolgiamo a persone che hanno tanta passione e che farebbero di tutto per giocare".

Previsioni per il futuro? "Grazie al lavoro svolto in questi anni nella community nazionale LB3 - conclude -, della quale siamo co-fondatori, oggi abbiamo tanti amici in giro per l'Italia che come noi amano organizzare eventi di basket. Grazie a questi legami importanti, lavoreremo per trovare altri referenti territoriali e spazi indoor e outdoor per strutturare le nostre leghe. Il sogno è quello di avere una lega in ogni regione d'Italia ed un maxi-evento nazionale per celebrare la passione, la cultura e l'amore di migliaia di appassionati".