Anche il Mantova Calcio sceglie il Trento per il ritiro estivo: i biancorossi si alleneranno a San Lorenzo Dorsino dal 12 al 27 luglio

Un'altra formazione professionistica opta per la nostra Provincia per la preparazione pre campionato: i virgiliani, freschi di promozione in serie B, si alleneranno nelle Giudicarie e sosterranno le amichevoli sul campo di Molveno. La sindaca Rigotti: "Sarà un piacere accogliere il club e i suoi numerosi tifosi nella nostra splendida località"

SAN LORENZO DORSINO. Un'altra squadra di calcio professionistica ha scelto il Trentino per il ritiro estivo.

Dopo Napoli, Genoa, Torino ed Hellas Verona tra le formazioni di serie A, Sassuolo (new entry assoluta: gli emiliani si alleneranno a Ronzone) e Cittadella nel torneo cadetto (QUI ARTICOLO), anche il Mantova, fresco di promozione in serie B dopo aver stravinto il proprio girone in serie C, ossigenerà i muscoli tra le vallate del Trentino in vista della prossima stagione estiva.

La località prescelta dal club virgiliano è San Lorenzo Dorsino, nelle valli Giudicarie, con la nutrita truppa biancorossa che soggiornerà all'Hotel Castel Mani dal 12 al 27 luglio e svolgerà le sedute quotidiane d'allenamento presso il campo sportivo di San Lorenzo.

Per le gare amichevoli, invece, il campo utilizzato sarà quello di Molveno, che dispone di un'ampia e accogliente tribuna, visto che attualmente sono in corso dei lavori negli spazi adiacenti all'impianto di San Lorenzo.

"Confidiamo in una buona risposta da parte dei tifosi mantovani - commenta la sindaca di San Lorenzo Dorsino, Ilaria Rigotti -, che da sempre seguono con grande passione e attaccamento la squadra biancorossa, a maggior ragione adesso dopo il grande percorso che ha compiuto il Mantova nella scorsa stagione. Il nostro è un paese in espansione e crescita, così come la società virgiliana e, dunque, "matrimonio" migliore non poteva esserci. Ci siamo recati a Mantova per la presentazione del ritiro e, da parte della dirigenza abbiamo potuto riscontrare grande serietà, solidità e ambizione. Le premesse sono ottime e non vediamo l'ora di poter ospitare la squadra e i tifosi nella nostra splendida località".