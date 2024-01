Immenso Sinner, è il Re d'Australia: il fuoriclasse azzurro trionfa agli Australian Open con un'incredibile rimonta ai danni di Medvedev

MELBOURNE. Pazzesco, incredibile, fenomenale.

Jannik Sinner vince gli Australian Open, piegando in finale Daniil Medvedev dopo una battaglia lunga quattro ore e una "remuntada" pazzesca. L'altoatesino va sotto di due set (3-6, 3-6) poi stronca la reisistenza del russo, imponendosi 6-4, 6-4, 6-3.

Si parte con Sinner al servizio. La risposta sulla "seconda" di Medvedev è ficcante e il dritto di Jannik finisce in rete. Poi l'altoatesino piazza quattro punti uno dietro l'altro, chiudendo con un ace: 1-0. Medvedev risponde subito con l'azzurro che prova sin da subito a far correre l'avversaria: da 40-15 a 40-40, poi il moscovita chiude sfruttando un'ottima "prima" (1-1), cosa che non riesce - invece - al 22enne di Sesto che nel terzo game non ne mette nemmeno: break e 2-1 Medvedev.

Il russo gioca molto più dentro al campo rispetto al solito, cercando di togliere i tempi all'altoatesino e, soprattutto, servendo benissimo: in men che non si dica è 3-1 per lui. Sinner riordina le idee, cede il primo 15, ma poi riprende ritmo in battuta e fa suo il game, accorciano le distanze (2-3). Serve un controbreak per tornare nel match.

Medvedev però è una macchina al servizio: la "prima" entra praticamente sempre e riesce a tenere gli scambi corti, dunque con un minimo dispendio fisico: 4-2. L'altoatesino accorcia non senza fatica (4-3), ma il russo è una sentenza, servendo tra l'altro con palline nuove: 5-3.

Sinner va a servire per restare nella partita, ma dall'altra parte della rete il numero 3 del mondo non sbaglia praticamente nulla: Jannik annulla due set point, ma al terzo il dritto del 22enne di Sesto finisce in corridoio. Secondo break del parziale e 6-3 Medvedev.

Si torna in campo e la musica non cambia nel primo game: Medvedev tiene il servizio a zero, piazzando un ace (in media uno in ogni game): 1-0. Sinner soffre il russo, che ha quattro palle break, ma l'altoatesino sembra cominciare a prendere fiducia, ribatte colpo sul colpo, viene a rete a giocare e impatta (1-1). Per sparigliare le carte servirebbe un "colpo" al match, ma con la battuta il moscovita è una sentenza: tre errori dell'azzurro e un ace (il decimo!) consegnano, a zero, il game al numero 3 della classifica: 2-1.

Medvedev è sin qui padrone del campo, mentre Sinner fatica incredibilmente ad andare a punto. Il match ricorda la semifinale contro Djokovic, purtroppo a parti invertite e arriva un altro break del russo sul servizio di Jannik che non riesce mai a mettere la "prima" di servizio (3-1), a cui segue un turno in battuta tenuto a zero con l'altoatesino che non riesce a cambiare marcia (4-1). L'azzurro è nel pallone, sembra non "avere" le gambe dei precedenti incontri, inizia a commettere errori - tanti - non da lui e Medvedev, che gioca la partita perfetta, non perdona: 5-1.

Dall'angolo coach Vagnozzi, pensando già probabilmente al terzo set, lo invita ad utilizzare il gioco "per fare qualcosa di diverso". E Sinner fa qualcosa di diverso, giocando più aggressivo, piazzando il suo primo break di giornata e portandosi sul 5-2. La "prima" comincia finalmente ad entrare al 22enne di Sesto e i risultati si vedono: arrivano tre punti grazie al servizio ficcante: 5-3. Il vento sembra cambiato: 0-30 Sinner, poi però Medvedev ritrova ritmo al servizio e guadagna un set point, vanificato dal primo doppio fallo del russo. L'altoatesino "sventaglia" con il dritto e guadagna la palla break: annullata. Medvedev ritrova ritmo in battuta e porta a casa il secondo parziale, 6-3, nonostante qualche -à timido - segnale di risveglio da parte dell'azzurro.

Sinner serve bene (anche un ace) e conquista il primo game del terzo set: 1-0. Medvedev risponde subito con Jannik che continua a commettere errori banali: la sensazione è che l'altoatesino non riesca a spingere a dovere, nemmeno negli scambi lunghissimi dove, nella semifinale con Djokovic, aveva fatto la differenza: 1-1. La grande forza mentale del numero 4 al mondo gli permette di restare in partita: 2-1 con ace a chiudere. Gli scambi si allungano ma il russo continua a sbagliare pochissimo, per non dire nulla: 2-2.

Le energie del moscovita sono leggermente calate, anche se con il rovescio fa quello che vuole. Sinner tiene comunque il servizio, lasciando a 15 l'avversario: 3-2. Medvedev si toglie dai guai nel sesto game con l'ottavo ace del suo match dopo essersi fatto accorciare: 3-3, Sinner spinge con la "prima" e tiene a zero, per la prima volta, l'avversario: 4-3.

Il russo va a servire con palle nuove, riesce ad abbreviare al massimo gli scambi: 4-4. Comincia a funzionare il servizio esterno di Jannik, ma dall'altra parte c'è un Medvedev che recupera tutto. L'altoatesino soffre ma porta a casa il game ai vantaggi: 5-4. La fatica si fa sentire nella metà campo del numero 3 al mondo: Sinner spreca la palla per andare 15-40, annulla una palla del 5-5 e poi conquista game e set. Alla prima palla break allunga lo scambio, inducendo l'avversario all'errore: 6-4 e partita che si allunga.

L'altoatesino serve e conquista il game aumentando i ritmi (1-0), poi allunga tutti gli scambi, ma Medvedev impatta sfruttando il servizio (1-1). Sinner va sotto 15-30, ma recupera con un gran dritto in diagonale e torna avanti (2-1). I colpi del russo sono meno ficcanti, la partita, tanti punti si giocano sui nervi su "chi sbaglia per primo".

La battuta permette al moscovita di non cedere il game: 2-2. Gli sguardi dei due sono molto diversi in questa fase: Jannik ne ha sicuramente di più dal punto di vista fisico e non ha problemi ad accettare il palleggio prolungato da fondo campo: 3-2 Sinner. Medvedev sa che deve fare in fretta e riesce a tenere il servizio lasciando a zero l'altoatesino: 3-3. Settimo game all'insegna delle difficoltà per l'azzurro, che va sotto 0-30 ma impatta con un ace e poi si ritrova 30-40 e si salva ancora una battuta centrale e chiude a proprio favore il game (4-3) con un altro ace, il decimo della sua partita.

Il russo tiene il servizio ai vantaggi (4-4), poi deve arrendersi ad dritto fantascientifico di Sinner che lascia a 15 l'avversario (5-4). Il decimo è un game infinito con Jannik che cambia più volte ritmo, cosa che non gli era riuscita nei primi due parziali: set point per l'azzurro e seconda di servizio per Medvedev, ricacciato subito sulla difensiva e infilato dal dritto ad uscire dall'altoatesino, il cui rendimento è cresciuto esponenzialmente, segno di una condizione fisica eccezionale e di una concentrazione incredibile.

Comincia il quarto parziale: i due fuoriclasse sono in campo da 3 ore e 8 minuti. Entrambi sono stanchissimi: "respironi" per Sinner, Medvedev si piega addirittura su stesso dopo uno scambio lunghissimo tra due campioni che si prendono a "pallate" clamorose. L'altoatesino chiude con un ace centrale "di seconda" (1-0).

Il russo fatica, ma serve ancora benissimo: tre super battute di fila e parità (1-1). Anche l'azzurro "pesta" però forte al servizio, lasciando a zero l'avversario (2-1). Con due ace (11 il totale) Medvedev impatta senza troppe difficoltà (2-2), poi Sinner alza i giri del motore e con due lungolinea di dritto di classe, potenza e precisione torna avanti (3-2).

Medvedev è sulle gambe, la "prima" non entra mentre il campionissimo di Sesto alza i giri del motore e trova gli angoli: 0-40, poi accorcia il russo, ma alla seconda palla il break è servito: 4-2 Sinner. Poi ace, una "prima" devastante con il moscovita che fatica ad essere reattivo. Un doppio fallo dell'altoatesino riporta sotto l'avversario (30-15), ma poi non ce n'è più per nessuno: 5-2, Medvedev resta nel match tenendo il proprio turno in battuta, ma in campo c'è solamente Jannik che alla prima opportunità chiude la contesa.

E poi, si lascia andare a terra, saluta Medvedev, si toglie il berretto (e per la prima volta vediamo i suoi capelli rossi sventolare) e abbraccia il suo staff. Immenso, unico, pazzesco, il futuro è suo.