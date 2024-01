Tutto pronto in val di Fiemme per il Tour de Ski: week end all'insegna dello spettacolo al lago di Tesero e sulla terribile "Final Climb" del Cermis con pendenze anche del 28%

Le gare fiemmesi scatteranno sabato 6 gennaio con la 15 km mass start in classico, mentre domenica 7 ci sarà la grande chiusura del Tour con la 10 km in tecnica libera, che culminerà sull'ormai mitica ascesa dalle pendenze impossibili, ribattezzata “Monster Bakken” dai norvegesi. "Un evento che ci rende orgogliosi e parte dalla forza del volontariato, fondamentale nella buona riuscita di manifestazioni importanti” queste le parole della vice presidente provinciale e assessora allo sport Francesca Gerosa

TRENTO. In val di Fiemme è tutto pronto per il Tour de Ski. Nel prossimo fine settimana lo stadio del fondo del lago di Tesero e la pista Olimpia III del Cermis ospiteranno, per la 18esima volta di fila (sempre: quello fiemmese è uno dei "capisaldi" del Tour, sin dalla sua nascita) la tappa trentina della kermesse internazionale dedicata allo sci di fondo.

L'attesissima "Final Climb" dell'Alpe del Cermis rappresenterà il momento clou dell'intera manifestazione, dati alla mano, è uno degli eventi più seguiti di tutto il circo bianco e, in termini di audience, supera anche le gare di coppa del mondo di sci alpino.

Le gare fiemmesi scatteranno sabato 6 gennaio con la 15 km mass start in classico, mentre domenica 7 ci sarà la grande chiusura del Tour con la 10 km in tecnica libera, che culminerà sull'ormai mitica ascesa dalle pendenze impossibili, ribattezzata “Monster Bakken” dai norvegesi.

“Il Tour de Ski - queste le parole di Francesca Gerosa, vicepresidente e assessora allo sport della provincia di Trento durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento - pone nuovamente il Trentino sotto i riflettori internazionali, grazie alla Val di Fiemme. Se allungo lo sguardo e penso alle Olimpiadi, vedere che il 33% delle medaglie a 5 cerchi verrà assegnato qui è motivo di grande orgoglio. Un orgoglio che parte dalla forza del volontariato, fondamentale nella buona riuscita di manifestazioni importanti come questa e grazie dunque a chi con passione mette a disposizione le proprie competenze nell’organizzazione di questi eventi”.

Apprezzatissima guest star della conferenza è stata Nicole Monsorno, atleta fiemmese della nazionale italiana, che ha da poco concluso la sua prima esperienza al Tour e con la sua grande professionalità non ha rifiutato l’invito alla conferenza:

"Essere qui è stato un gesto spontaneo - ha commentato l'azzurra -. La val di Fiemme è casa mia e quindi anche il Tour de Ski è casa. Mi sono trovata benissimo alle gare a cui ho partecipato e spero presto di poter competere di nuovo al Tour ma stavolta sulle piste della mia valle. Sento di voler fare i complimenti alle mie colleghe: io sono stanchissima dopo quattro gare quindi immagino che loro saranno ancor più esauste. Aggiungo che le svedesi che abbiamo visto andare forte in questi giorni erano in ritiro in val di Fiemme… magari è l’aria trentina che ha fatto loro così bene!”.

La Monsorno ha poi voluto fare un grande in bocca al lupo a Federico Pellegrino: "Lui è sempre il più forte, è in gran ripresa e lo vedo bene anche per un posto sul podio, che si meriterebbe molto”. E poi ha concluso con un pensiero per tutti i tifosi: "Lo sci di fondo è uno degli sport più belli al mondo e la fatica che facciamo va vissuta dal vivo, dunque venite a sostenerci a bordo pista".

Per una due giorni di gara il comitato organizzatore lavora tutto l'anno, senza interruzioni, tale è la mole di lavoro da sobbarcarsi per l'organizzazione di un evento di tale portata.

“Io e le mie colleghe lavoriamo in ufficio tutto l’anno per questo evento - confessa Cristina Bellante, direttrice generale del comitato -. Ci siamo da poco allargati con nuove assunzioni perché, se è vero che serve l’esperienza, c’è bisogno anche dell’entusiasmo dei giovani e puntiamo molto su di loro”.

Di giovani ha parlato anche Mauro Dezulian, “l’uomo dei volontari” che, come vicepresidente del comitato, si occupa direttamente della gestione delle forti braccia operose di chi collabora all’evento.

“Si è instaurata una vera cultura del volontariato nelle nostre valli e contiamo molto sui giovani anche in ottica Olimpiadi, quando i numeri cresceranno. Solitamente occupiamo 500 volontari, ma potrebbero sestuplicare in vista dei Giochi. Abbiamo decine di ambiti in cui impieghiamo le nostre forze, dagli autisti agli addetti alle pulizie passando per i parcheggiatori e gli addetti alla sicurezza”.

Saranno giornate decisamente intense, con tanti eventi collaterali, come il Tour del Gusto, che promuove la provincia anche sotto l’aspetto culinario e l'evento "Rampa con i Campioni" in compagnia di tanti volti noti nel panorama del fondo. Senza dimenticare la "Coop Mini World Cup" dedicata a bambini e ragazzi.

A chiudere la conferenza è stato Tiziano Mellarini, presidente del comitato trentino della Fisi. “Il Tour de Ski è uno scrigno nell’offerta turistica trentina - ha esplicitato - e spero avvicini tanti altri giovani al mondo degli sport invernali”.

