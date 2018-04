Era originario di Roma e viveva a Caldonazzo l'autista del camion morto in A22

EGNA. Era residente a Caldonazzo anche se originario di Roma A.C. l'autista del camion che oggi intorno alle 12.40, oggi, ha tamponato un tir sull'A22 finendo per perdere la vita. Uno schianto terribile avvenuto contro un grosso mezzo targato Bulgaria. Classe 1963, è stato estratto vivo dalle lamiere del suo camion.

La cabina di guida, infatti, si era completamente accartocciata contro il rimorchio del tir che la precedeva per un impatto che è stato sicuramente molto violento. Ancora non è chiaro come sia avvenuto un tale incidente. Quel che è certo è che i due mezzi si trovavano grosso modo all'altezza del casello di Egna e stavano percorrendo la carreggiata sud, in direzione Trento, quando il secondo ha centrato il primo.

Dopo lo scontro sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che con le pinze idrauliche hanno liberato l'uomo e lo hanno immediatamente caricato sul Pelikan 1 che lo ha elitrasportato all'ospedale di Bolzano. Qui i medici sono subito intervenuti e hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, anche operandolo, ma intorno alle 16 è morto. Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate in quello scontro.